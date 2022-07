Cháu bé 9 tuổi bị bà và cha đánh đập dã man

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Văn Dũng (cha của cháu A.) thừa nhận những vết thương trên người cháu là do ông và bà nội gây ra. Ông Dũng cho rằng cháu thường xuyên quậy phá, đi ăn cắp và trèo lên cả mái điện mặt trời. Do đó, ông đã lấy roi đập mấy cái vào người để răn dạy, "gây ra vết thương một tí". Trả lời câu hỏi vì sao cháu bị dập đầu các ngón tay, ông Dũng cho rằng vào tháng 4-2022, cháu trèo lên mái điện mặt trời nên bà nội đã dùng cây gõ vào đầu các ngón tay, chứ không phải lấy búa đánh như phản ánh của gia đình bên ngoại trên mạng xã hội. "Trong lúc nóng giận, tôi đánh cháu hơi nặng tay một tí. Tôi biết là tôi sai nhưng do đi làm về nên nóng tính" - ông Dũng nói.