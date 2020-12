Chặt đứt đường dây mua bán ma túy từ Nghệ An ra Hải Dương

Trong tỉnh

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An) vừa tiếp nhận hồ sơ vụ án và 2 đối tượng Vũ Đình Bá (SN 1976), Đỗ Đình Việt (SN 1968) đều trú tại huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là 02 đối tượng đã bị Công an huyện Tương Dương bắt, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can trước đó.