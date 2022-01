Chân dung 'tú ông' điều hành 200 gái bán dâm

Ngày 13/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 8 người để điều tra hành vi Môi giới mại dâm.

Họ gồm: Nguyễn Xuân Hoàng (37 tuổi), Lê Hoàng Trung Nghi (28 tuổi), Nguyễn Phi Bằng (37 tuổi), Nguyễn Đình Bách Huy (24 tuổi), Nguyễn Thị Thi Bạch (41 tuổi), Nguyễn Thành Tâm (24 tuổi, cùng ngụ TP.HCM), Lê Minh Sang (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Bằng Thị Hiệp (27 tuổi, quê Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, 8 người này nằm trong đường dây mua, bán dâm liên tỉnh vừa bị Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá hôm 11/1.

Đường dây bán dâm lớn nhất từ trước đến nay

Đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai (PC02) cho biết đây là đường dây bán dâm lớn nhất cả nước từ trước đến nay bị triệt phá. Số lượng gái gọi trong đường dây này lên đến hơn 500 người, hoạt động ở khắp các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam.

Theo cảnh sát, 8 nghi phạm không quen biết nhau. Họ hoạt động độc lập, đơn tuyến và quản lý đường dây riêng của mình. Điểm chung của nhóm này là đều rành về công nghệ.

Hoàng (thứ 3 từ trái sang) cùng 7 nghi phạm điều hành các đường dây bán dâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Trong số này, Nguyễn Xuân Hoàng là người nắm trong tay nhiều gái gọi nhất và có tiếng nhất trong lĩnh vực này.

Theo cảnh sát, Hoàng là người có học thức, có vợ và 2 con, từng du học Australia 4 năm. Sau khi về nước, Hoàng kinh doanh tài chính một thời gian rồi chuyển sang điều hành đường dây bán dâm.

Đường dây của Hoàng hoạt động tinh vi, kín kẽ. Chưa từng có người nào biết hoặc thấy chân dung của “tú ông” này. Mọi hoạt động được anh ta điều hành thông qua mạng xã hội.

Với gái bán dâm, Hoàng đăng tải hình ảnh khỏa thân của họ lên web để rao. Khi khách có nhu cầu, họ liên hệ và thỏa thuận giá trực tiếp với các gái gọi. Giá cả mỗi lần bán dâm dao động từ 500.000 đồng đến 5 triệu đồng.

Các cô gái phải trả cho Hoàng 3-8 triệu đồng mỗi tháng. Với số lượng khoảng 200 người, Hoàng dễ dàng đút túi một tỷ đồng/tháng.

Ngoài ra, Hoàng liên tục tuyển gái bán dâm. Các cô gái khi muốn tham gia phải được người cũ giới thiệu.

"Đường dây của Hoàng hoạt động từ năm 2015 đến nay. Số lượng tiền anh ta thu lời bất chính là rất lớn”, đại diện Phòng PC02 nói.

Một năm phá án

Để phá được vụ án này, Phòng PC02 cho biết họ gặp rất nhiều khó khăn.

Thứ nhất, các nghi phạm giỏi công nghệ, toàn bộ hoạt động diễn ra trên không gian mạng. Thứ 2, đa số họ ở TP.HCM nên việc theo dõi của trinh sát gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, nhóm này đều có vỏ bọc hoàn hảo. Họ có trình độ, không có tiền án, tiền sự.

Dù kiếm được rất nhiều tiền, nhưng các nghi phạm rất kín tiếng, không khoe khoang trên mạng xã hội. Hơn nữa, các nghi phạm đều không biết nhau và chỉ sử dụng tài khoản ảo để trao đổi.

Khi đường dây bán dâm khác bị “sờ gáy”, các nhóm này vẫn hoạt động rầm rộ bởi tin rằng công an sẽ không lần ra được họ.

Sau một năm đeo bám, chiều và tối 11/1, Phòng PC02 phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, Công an TP Biên Hòa, công an các huyện Long Thành, Nhơn Trạch và Công an TP.HCM đồng loạt kiểm tra, bắt giữ và khám xét nơi ở của 8 nghi phạm trên.

Cùng thời điểm, 10 tổ công tác của Ban chuyên án đồng loạt kiểm tra 8 khách sạn ở tỉnh Đồng Nai và bắt quả tang 16 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

"Khi bị bắt giữ, Hoàng tỏ ra bất ngờ. Anh ta còn bất ngờ hơn khi lực lượng phá án là Công an tỉnh Đồng Nai”, đại diện Phòng PC02 chia sẻ.

Số tiền được cảnh sát thu giữ trong đường dây bán dâm. Ảnh: Công an cung cấp.

Khám xét chỗ ở các nghi phạm, cảnh sát thu giữ 2 tỷ đồng tiền mặt, nhiều thẻ tín dụng và máy móc phục vụ việc điều hành đường dây bán dâm.

"Việc triệt phá thành công chuyên án mua bán dâm quy mô lớn nói trên đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Đây cũng là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Đồng Nai trong cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nhâm Dần", đại diện Phòng PC02 chia sẻ.

