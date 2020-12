Chân dung nhóm người bí ẩn đi ôtô rảo khắp các tỉnh miền Đông

Ngày 13-12, Công an huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cho biết vừa triệt phá băng nhóm chuyên đi ôtô để rình rập trộm cắp tài sản của người dân thuộc các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh.

Lê Thế Dũng

Nguyễn Thịnh Tiến

Trương Văn Lực tại cơ quan điều tra.

Trước đó, Công an của huyện Dầu Tiếng đã phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước tiến hành bắt giữ ôtô tải do Nguyễn Thịnh Tiến (21 tuổi, ngụ Thuận An, Bình Dương) điều khiển. Tại thời điểm kiểm bị bắt giữ, trên xe tải đang chở 2 xe máy là vật chứng của các vụ trộm.

Nhóm người bí ẩn thực hiện một vụ trộm trên địa bàn tỉnh Bình Phước được camera người dân ghi lại

Quá trình điều tra, công an còn tạm giữ thêm 1 ôtô là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội và bắt giữ thêm Lê Thế Dũng (47 tuổi), Trương Văn Lực (27 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) là đồng phạm trong các vụ án.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản vào các ngày 7 và ngày 8-12 trên địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương và 6 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước, tỉnh Tây Ninh "thu nhập" được 822 triệu đồng.

Tiến hành khám xét nhà các đối tượng, công an còn phát hiện 2 xe máy, 41 giấy đăng ký xe máy các loại, 4 nhẫn bằng kim loại màu vàng và số thiết bị đa dụng. Đặc biệt, trong nhà các đối tượng còn có nhiều đồ nghề dùng để trộm như ống nhòm, roi điện, xà beng, máy cắt cầm tay, bình xịt hơi cay, kiềm…

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng đang tạm giữ 3 đối tượng trên để phối hợp cùng Cơ quan Công an tỉnh Bình Phước, Tây Ninh mở rộng điều tra vụ án.

Tác giả: T.Đồng

Nguồn tin: Báo Người Lao Động