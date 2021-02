Chân dung nghi can giết hại cụ bà 84 tuổi để cướp nhẫn vàng

Nghi can Hào bị bắt sau 8 giờ gây án.

Ngày 7/2, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ hình sự nghi can Đỗ Phi Hào (19 tuổi) trú tại xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai, điều tra nguyên nhân giết người.

Nạn nhân trong vụ án được xác định là cụ bà Nguyễn Thị Duy (84 tuổi, ở trọ tại Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng đầu tháng 2/2021, vì cần tiền để chuộc lại cà vẹt xe máy đã cầm cố trước đó, Hào đã nảy sinh ý định cướp tài sản. Khoảng 15h ngày 6/2, Hào quan sát thấy bà Duy (ở cùng dãy trọ với Hào và gia đình tại xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột) có một mình ở nhà, trên tay đeo 1 nhẫn vàng nên Hào nảy sinh ý định giết hại bà Duy để cướp tài sản.

Hung khí gây án.

Lúc này, nghi can Hào cầm 1 chày bằng gỗ đi sang nhà bà Duy. Tại đây, lợi dụng lúc bà Duy không để ý, Hào dùng chày gỗ đánh nhiều cái vào đầu. Thấy nạn nhân nằm gục xuống nền nhà, Hào lấy chiếc nhẫn cùng 20 nghìn đồng.

Sau khi gây án, Hào mang chiếc nhẫn đi bán được 5,3 triệu đồng. Nạn nhân sau đó được người dân phát hiện đưa đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đã tử vong.

Nhận tin báo, trực tiếp Đại tá Phạm Minh Thắng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và Công an thành phố Buôn Ma Thuột tích cực vào cuộc điều tra, truy bắt bắt đối tượng. Sau gần 8 giờ gây án, lực lượng Công an đã bắt giữ nghi can Hào. Đồng thời, Công an đã truy thu được chiếc nhẫn vàng và hung khí gây án.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Ngọc Hùng

Nguồn tin: Báo Giao thông