Chấn chỉnh bất cập trong các chuyến bay đón công dân trở về tránh dịch

Chiều 3/8/2021, máy bay chở 231 công dân là người Nghệ An từ TP Hồ Chí Minh đã hạ cánh cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Vinh. Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Liên quan đến phản ánh về việc có nhiều công dân của tỉnh Nghệ An ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tuy không nằm trong danh sách chính thức được tỉnh đón về nhưng vẫn được bay về, chiều 9/8, tại buổi họp báo do Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVIII tổ chức, ông Bùi Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, có tình trạng này là do có những chuyến bay, khi lập danh sách cứng để đón công dân về nhưng đến sát giờ bay công dân lại không về, gây khó khăn cho kế hoạch chuyến bay trước đó đã được chuẩn bị, buộc tỉnh phải bổ sung cho một số công dân nằm trong danh sách dự phòng bay để đủ số lượng, tránh lãng phí chuyến bay.



Trước đó, trên mạng xã hội cũng như trong dư luận có nhiều công dân phản ánh tình trạng tuy trước đó đã đăng ký với chính quyền địa phương để xin bay về theo kế hoạch đón công dân của tỉnh từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về tránh dịch COVID-19 nhưng lại không được sắp xếp để bay, trong khi có nhiều công dân lại được bay. Thực trạng này đã gây thắc mắc, hoài nghi cho nhiều công dân. Một số công dân đã tỏ ra bức xúc, cho rằng đó là không công bằng, có sự thiên vị…



Liên quan đến việc đón công dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam trở về do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Nghệ An đã ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết, có sự tham gia, vào cuộc của một số ngành, địa phương, doanh nghiệp, trong đó đối tượng được ưu tiên đón về là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người mắc kẹt do thăm thân, công tác; học sinh, sinh viên... Trong đó đối tượng khó khăn được hỗ trợ kinh phí đi lại, cách ly tập trung theo quy định.



Đến ngày 9/8 tỉnh Nghệ An đã thực hiện được 6 chuyến bay với khoảng 1.200 công dân nằm trong đối tượng từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam được đón về bằng máy bay.



Trong tất cả các phương án tỉnh Nghệ An thực hiện các chuyến bay để đưa công dân về đều diễn ra an toàn, công dân trở về được đưa đi cách ly theo đúng theo quy định. Tuy nhiên có những chuyến bay vì nhiều lý do cá nhân của công dân nên dù trước đó đã đăng ký và được chính quyền địa phương đưa vào danh sách cứng, có tên lại không bay về. Đơn cử, có chuyến bay tỉnh Nghệ An đã lập danh sách cứng 172 công dân được bay về và dự phòng 23 công dân khác để thay thế cho số công dân không bay về, nhưng đến sát giờ chuẩn bị bay có 60 công dân lấy lý do cá nhân khác nhau để không bay về. Tình huống bất khả kháng, buộc tỉnh phải bổ sung số công dân dự phòng và các công dân khác thay thế để kịp bay về, tránh lãng phí chuyến bay.



Trước đó, ngày 5/8 tại buổi giao ban báo chí tháng 8/2021 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Nghệ An tổ chức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long cho biết: Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, tỉnh Nghệ An đã nỗ lực cao để đón công dân của tỉnh trở về địa phương. Đã có trên 20.000 công dân của tỉnh đăng ký với chính quyền địa phương để trở về quê. Tỉnh quyết định chia thành nhiều đợt để đón công dân về; ngày 3/8 tỉnh đã đón chuyến bay đầu tiên đưa 217 công dân về quê, trong đó chủ yếu là phụ nữ có thai, người già, trẻ em, có cả những trường hợp phụ nữ mới mổ đẻ được 10 ngày, những trường hợp này nếu để tự về thì chắc chắn sẽ rất khó khăn, thậm chí không về được.

Tác giả: Nguyễn Văn Nhật

Nguồn tin: baotintuc.vn