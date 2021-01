Cha cưới vợ mới, mẹ nhận án chung thân, 5 đứa con bơ vơ

Your browser does not support the video tag.

Phiên tòa xét xử Vi Thị Chói (52 tuổi), trú xã Lượng Minh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy, người thân cũng đưa đứa con út của bị cáo đến phiên tòa. Nhìn thấy con, bị cáo Chói bật khóc nức nở.

Sinh ra trong gia đình nghèo ở xã Lượng Minh, không được đến trường nên 1 chữ bẻ đôi, bị cáo Chói cũng không biết. Đến tuổi cập kê, Chói kết hôn với người đàn ông lớn hơn 5 tuổi. Những đứa con lần lượt ra đời khiến cho vợ chồng Chói vô cùng hạnh phúc.

Không bằng lòng với những gì mình có, Vi Thị Chói chạy theo những thứ phù phiếm rồi dính vào ma túy lúc nào không hay. Năm 2003, Vi Thị Chói bị TAND huyện Tương Dương xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ra tù chưa đầy 2 năm, Chói tiếp tục bị TAND huyện này tiếp tục bị xử phạt 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vi Thị Chói bật khóc nức nở khai nhận hành vi phạm tội.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2013, người phụ nữ này lại tiếp tục bị đưa ra xét xử và TAND huyện Tương Dương tiếp tục tuyên phạt 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2019, ra tù lại không có công việc ổn định nên Chót lại tiếp tục sa chân vào con đường cũ.

Vào tháng 7/2020, trong một lần đến khu vực rừng thuộc bản Đửa, xã Lượng Minh, Chói gặp 2 người đàn ông không quen biết đang ăn cơm. Chói đến xin ăn cùng, sau đó xin sử dụng ma túy. Sau đó, Chói xin 2 người đàn ông này ở lại phục vụ ăn uống cho họ để có ma túy sử dụng.

Đến ngày 12/7/2020, 2 người này nói Chói ở lại canh lán để ra ngoài có công việc. Trước khi đi, Chói thấy họ đến gốc cây loay hoay một lát mới đi. Khi 2 người trên đi, Chói đến kiểm tra thì phát hiện có nhiều gói ma túy. Người phụ nữ này lấy gói ma túy về để chờ có cơ hội để bán

Trưa 13/7, có 2 người đàn ông đến gặp Chói hỏi mua 30 gói hồng phiến, 1 cục heroin với giá 60 triệu đồng. Chói đồng ý. Tối hôm sau, khi Chói đang trên đường giao ma túy cho khách thì bị công an bắt giữ người cùng tang vật là hơn 600 gam ma túy.

Mẹ đi tù, con trẻ bơ vơ

Tại tòa, bị cáo thừa nhận việc buôn bán ma túy. Về nguồn gốc ma túy, Chói khai do trộm của 2 người đàn ông không quen biết. Khi bị cáo chưa kịp bán ma túy vì thị bắt. Bị cáo khóc lóc, khai vì hoàn cảnh khó khăn nên “dại dột”.

Khi vị chủ tọa hỏi đứa con út của bị cáo bao nhiêu tuổi? Bị cáo Chót ngại ngùng nói không còn nhớ đứa con út bao nhiêu tuổi. Nghe những lời nói vô trách nhiệm đó, nhiều người cảm thấy chạnh lòng và thương cảm cho những đứa con của nữ bị cáo.

“Bị cáo có 6 đứa con nhưng 1 đứa đã không còn. Hiện, mẹ con bị cáo không có nhà để ở. Bị cáo rất hối hận vì hành vi mình gây ra. Bị cáo nghiện ma túy. Các con của bị cáo chưa đứa nào lập gia đình”, bị cáo Vi Thị Chót thừa nhận.

Theo người thân, hiện tại vợ chồng Chót đã ly hôn. Sau khi ly hôn, người chồng cũng bán đi ngôi nhà và đi lấy vợ mới. Hiện mấy đứa con của Chót đang phải ở nhờ người thân.

Đứa con út của Chói được người thân đưa đến tòa để đoàn tụ với mẹ.

Bị cáo Chót xin HĐXX giảm nhẹ tội để có cơ hội để về chăm sóc các con. Giờ nghị án, cậu con trai út tiến gần lên Chót. Nữ bị cáo này khóc nức nở. “Con cố gắng ngoan và giữ gìn sức khỏe. Mình đang ở nhờ nhà bác, con phải ngoan nghe lời bác. Nếu có đi đâu con phải xin phép bác và các anh rồi mới được đi nhé. Con phải ngoan để mẹ yên tâm cải tạo tốt để sớm về với con…”, Chót nắm chặt tay con nói.

Đứa con trai út nghe Chót nói cũng rơi nước mắt, không dám ngước lên nhìn mẹ mà chỉ gật đầu khi nghe mẹ nói. Giây phút đoàn tụ ngắn ngủi ở tòa của mẹ con Chót chìm trong nước mắt.

Xét thấy số lượng ma túy lớn, tái phạm nguy hiểm…nên HĐXX tuyên phạt Vy Thị Chói tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Bố đi lấy vợ mới, mẹ vào tù, nhà không có để ở, mấy đứa con Chót phải nương nhờ người thân và không được đến trường. Nhận bản án chung thân đường về của Chót trở nên xa xôi hơn bao giờ hết,…Các con của Chót sẽ như thế nào khi thiếu bàn tay chăm sóc của cả mẹ lẫn cha?

