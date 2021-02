CEO The Vitamin Shoppe: 'Chọn Việt Nam không chỉ vì thương mại'

Các thương hiệu đến từ Mỹ vốn có tiêu chuẩn lựa chọn đối tác phân phối sản phẩm ở nước ngoài khắt khe. Những thương hiệu này không chỉ bán sản phẩm, mà còn tâm niệm đem đến những trải nghiệm tốt nhất, giúp khách hàng cảm thấy được phục vụ tốt hơn mong đợi.

The Vitamin Shoppe cũng là thương hiệu như vậy. Sau 44 năm phát triển, The Vitamin Shoppe hiện có 800 cửa hàng ở Mỹ, 8 cửa hàng ở Panama, 10 của hàng ở Guatemala và 3 cửa hàng ở Paraguay.

Là thương hiệu uy tín, tiêu chuẩn chất lượng và dịch vụ cao, The Vitamin Shoppe thận trọng trong việc lựa chọn đối tác nước ngoài. Các cửa hàng của The Vitamin Shoppe phải được đảm bảo tính thẩm mỹ, thái độ phục vụ. Họ có chuyên gia ở mỗi cửa hàng, tư vấn nhiệt tình và không bán hàng bằng mọi giá, thay vào đó là hỗ trợ được nhu cầu của khách khi đến cửa hàng. Ngoài ra, điều quan trọng làm nên uy tín của thương hiệu là tạo được cảm hứng thay đổi cách chăm sóc sức khỏe cá nhân cho khách hàng.

Bà Sharon Leite - CEO The Vitamin Shoppe.

Khi lãnh đạo của Tập đoàn Kim Liên gặp gỡ và đề nghị hợp tác, đưa sản phẩm bảo vệ sức khỏe của The Vitamin Shoppe về Việt Nam, CEO Sharon Leite nhận thấy đây là đối tác có thể giúp thương hiệu mở rộng tại châu Á.

Nói về sự hợp tác này, bà Sharon Leite cho biết: “Chúng tôi rất vui khi được mang chuyên môn và sự cải tiến của mình đến Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy sự quan tâm cũng như nhu cầu ngày càng tăng của người Việt với các thương hiệu bảo vệ sức khỏe chất lượng cao”.

Bà Sharon Leite cũng đánh giá cao Phó chủ tịch Tập đoàn Kim Liên - ông Hoàng Anh. Theo đó, ông Hoàng Anh có kiến thức, sự am hiểu nhất định về thị trường Việt Nam, đồng thời kinh nghiệm của Tập đoàn Kim Liên có thể biến The Vitamin Shoppe thành điểm đến tin cậy cho các giải pháp chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.

Cũng theo CEO The Vitamin Shoppe, ông Hoàng Anh có thể phát huy mạnh mẽ sứ mệnh thương hiệu đặt ra từ những ngày đầu thành lập. “Tất cả đối tác của chúng tôi đều cam kết thực hiện sứ mệnh cốt lõi của The Vitamin Shoppe là hỗ trợ khách hàng bằng các giải pháp, hướng dẫn và dịch vụ đáng tin cậy cho sức khỏe. Chúng tôi tìm kiếm các đối tác tin tưởng sứ mệnh đó, có kinh nghiệm trong cung cấp chất lượng, sự đổi mới và chuyên môn đến khách hàng”, bà Sharon Leite khẳng định.

Phòng đo chỉ số cơ thể tại cửa hàng The Vitamin Shoppe Việt Nam, số 58B Bà Triệu, Hà Nội.

Tập đoàn Kim Liên là cái tên uy tín trong thị trường bán lẻ và dịch vụ ở Việt Nam. Với trải nghiệm cá nhân, ông Hoàng Anh nhận ra những thiếu sót trong việc chăm sóc sức khỏe thường nhật của người Việt. Ông có mong muốn thay đổi thói quen xấu này bằng cách đưa các giải pháp, sản phẩm bảo vệ sức khỏe của The Vitamin Shoppe đến gần hơn với người Việt.

Ông Hoàng Anh chia sẻ: “Tôi muốn xây dựng The Vitamin Shoppe trở thành nơi trải nghiệm hàng đầu, là thương hiệu có văn hóa khách hàng. The Vitamin Shoppe sẽ cung cấp đầy đủ sản phẩm trong tất cả danh mục sức khỏe. Khi đến cửa hàng, khách hàng đều tìm được giải pháp cho sức khỏe cho mình. The Vitamin Shoppe phân phối tất cả kênh như bán lẻ, thương mại điện tử, cửa hàng chuyên nghiệp, OTC... Thêm vào đó, thương hiệu của chúng tôi định hướng giá cả sản phẩm phù hợp, giúp số đông người tiêu dùng có thể tiếp cận được”.

Thương hiệu The Vitamin Shoppe được đưa về Việt Nam qua kênh đầu tư của Tập đoàn Kim Liên, áp dụng chuẩn mô hình cửa hàng của Mỹ cũng như đội ngũ chuyên gia tư vấn sức khỏe. Tại cửa hàng, The Vitamin Shoppe Việt Nam trang bị các thiết bị, máy móc đo chỉ số cơ thể, giúp khách hàng hiểu rõ những chỉ số sức khỏe của cơ thể. Ngày 9/1, The Vitamin Shoppe Việt Nam khai trương siêu thị thực phẩm bảo vệ sức khỏe đầu tiên tại 58B Bà Triệu, Hà Nội.

