CEO Đại Nam tiết lộ sốc: 'Khi Công an vào Tịnh thất Bồng Lai tìm Diễm My, phụ nữ ở đây chỉ mặc áo thôi'

Sau chuyến ghé thăm "Tịnh Thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ") vào chiều ngày 4/11 vừa qua, nữ CEO Đại Nam - bà Nguyễn Phương Hằng đã có buổi livestream với Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân, tiếp tục tiết lộ những câu chuyện liên quan đến Tịnh thất.

Bà Phương Hằng có buổi livestream sau cuộc ghé thăm "Tịnh Thất Bồng Lai" vào chiều 4/11

Theo đó, bà Phương Hằng bày tỏ sự cảm kích khi sự việc bà đến thăm Tịnh Thất Bồng Lai nhận được nhiều sự quan tâm của người dân và truyền thông. Đồng thời, bà Phương Hằng tự nhận đã "chiến thắng hoàn toàn" trong sự việc này dù chưa thể vào thăm và đối chất với người trong "Tịnh thất Bồng Lai".

Tiếp đó, bà Phương Hằng cho biết, mẹ của nữ sinh Diễm My - (nữ sinh "mất tích" sau khi đến thăm "Tịnh thất Bồng Lai") từng kể lại sự việc kinh hoàng mà người phụ nữ này chứng kiến được khi tới địa điểm này tìm con gái.

"Khi Công an vô xét, mẹ Diễm My và dì Diễm My cũng như một số người đi lục lọi thì mới biết rằng, các người phụ nữ chỉ mặc một cái áo thôi, quần áo xốc xếch. Vậy quý vị nghĩ đây là cái gì?", bà Phương Hằng nói.

Trước đó, khi bà Phương Hằng đến thăm, bên trong Tịnh thất Bồng Lai cửa đóng then cài

Ngoài ra, nữ CEO khui ra "chiêu bài" và "lá chắn" mỗi khi có ai "đụng" đến Tịnh thất Bồng Lai thì nơi này sẽ đem ra để ứng phó.

"Và bao nhiêu tiền của mạnh thường quân gửi về nơi đây. Khi có chuyện gì, nó đưa trẻ em ra, người già ra, phụ nữ ra để làm lá chắn và quay phim đưa lên", bà Phương Hằng nói.

Thời gian qua, bà Phương Hằng liên tục tố "Tịnh Thất Bồng Lai" với những sự việc gây "sốc"

Trước đó, 14h chiều ngày 4/11, CEO Nguyễn Phương Hằng cùng các cộng sự của mình đã có mặt tại "Tịnh thất Bồng Lai" (hay còn có tên gọi khác là "Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ").

Tuy nhiên, do số lượng người dân, Youtuber tập trung quá đông nên nữ CEO không thể xuống xe được. Sau đó, bà Phương Hằng quyết định quay xe trở về.

Trên đường về, bà Phương Hằng tiếp tục livestream nói chuyện với mọi người về sự việc ngày hôm đó. Bản thân nữ đại gia tỏ ra khá bất ngờ khi chứng kiến cảnh người dân tập trung đông đúc chờ đón màn xuất hiện của bà. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng cũng cho biết, bà sẽ quay lại "Tịnh thất Bồng Lai" vào một ngày khác. Lần trở lại này, bà Phương Hằng sẽ không thông báo trước mà sẽ xuống bất ngờ.

Liên quan đến vụ việc bà Phương Hằng đến thăm "Tịnh Thất Bồng Lai", thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng công an Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng có thông báo với Công an huyện Đức Hòa trước khi đến Tịnh thất để tìm gặp ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, trong thông báo, phía bà Phương Hằng không nói lý do đến đây làm gì.

Cũng theo thượng tá Sơn, những người tập trung trước Tịnh thất ở thời điểm bà Phương Hằng ghé thăm là vì hiếu kỳ, tò mò, họ không quậy phá, gây sự với ai. Do đó, trường hợp này không phải gây rối trật tự công cộng nên chính quyền không xử lý được.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn