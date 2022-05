Cây mít mọc giữa văn phòng của một công ty nhưng vẫn mãnh liệt sống và sai quả, nhân viên tiện tay hái một quả bất ngờ ở bên trong

Thiên nhiên lúc nào cũng mang đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ đầy thú vị. Mới đây trên Tiktok đang rần rần truyền nhau hiện tượng "độc lạ" về cây mít đang sống hiên ngang giữa một văn phòng làm việc.

Your browser does not support the video tag.

Cây mít đang sống giữa văn phòng mặc kệ mái nhà của ai đang ở

Đăng tải video với dòng chú thích hài hước: "Siêu phẩm mít ngồi điều hoà", nhiều người hoàn toàn đồng tình với anh chàng vì có cây mít nào sướng như vậy đâu - Vừa được hưởng ké điều hoà mát rượi trong văn phòng, lợp mái khoét hẳn một lỗ cho cây tha hồ lớn, dưới gốc thì xây bồn riêng đàng hoàng.

Đáp lại ưu ái này, cây mít cũng ra rất nhiều quả, nhìn hình ảnh nhân viên trong văn phòng vui vẻ bổ mít ăn ngay tại "nơi sản xuất", cộng đồng mạng vô cùng tán thành việc chủ văn phòng quyết định không đốn cây khi xây dựng căn nhà.

Nhân viên cùng nhau bổ thành phẩm ngay "nơi sản xuất"

Đoạn video chia sẻ về cây mít mọc "cố chấp" này đã thu hút 2,4 triệu lượt xem. Dưới phần bình luận, mọi người khá hứng thú với điều này khi để lại lời bình: "Rồi đi làm có tập trung vào công việc được không ạ?", "Mít như thế này khỏi sợ hái trộm"...

Tác giả: Giang Ý

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ