Cậu học sinh Nam Định chế ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời chở được 12 người

Nam sinh lớp 12 lắp ráp thành công ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời chở được 12 người.

Ngày ngày được tiếp xúc với các loại ô tô của khách đến xưởng gia đình, cậu bạn Ngô Việt Cường, học sinh lớp 12A11 trường THPT Tống Văn Trân (huyện Ý Yên, Nam Định) đã lên ý tưởng lắp ráp một chiếc ô tô điện chạy bằng năng lượng mặt trời.

Chiếc xe đầu tiên ra đời vào năm 2018 khi Việt Cường chế tạo thành công chiếc xe ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời với kiểu dáng giống thương hiệu Volkswagen huyền thoại của Đức. Xe chở được 2 người, đạt vận tốc tối đa 40 km/h, chạy được khoảng 50 km thì hết điện sau đó sạc 6 tiếng sẽ đầy. Đặc biệt, xe chạy hoàn toàn bằng năng lượng sạch, thân thiện với môi trường. Tổng chi phí khoảng 40 triệu đồng, xe có thêm cả chìa khóa để mở cửa từ xa nữa. Sản phẩm đã giúp cậu bạn giành giải Nhất tại "Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ VI" do Sở KH&CN tỉnh Nam Định tổ chức.

Nam sinh Việt Cường giành nhiều tháng trời để chế tạo ra chiếc ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời.

Đặc biệt, trên nóc xe, Việt Cường có gắn một tấm pin mặt trời lớn để xe có thể tự thu "năng lượng". Ngoài ra, xe còn có cổng điện 220v sử dụng năng lượng sạch này để có thể phục vụ cho điện sinh hoạt gia đình. Lốp xe cũng được cải tiến là loại lốp không săm bản rộng giúp chiếc xe hoạt động êm ái, chịu tải tốt và giảm tiếng ồn.

Không dừng lại ở đó, Việt Cường tiếp tục say mê nghiên cứu để cải tiến thêm. Vậy là chiếc xế hộp đời 2 ra đời vào năm 2019. Khác với lần trước, chiếc xe lần này được cậu bạn thiết kế rộng hơn, chở được nhiều người hơn, pin năng lượng được thiết kế to hơn nên sản sinh công suất gấp 8 lần so với chiếc xe trước. Chiếc xe có thể chở lên đến 12 người, mỗi lần sạc đầy ắc quy chạy được 40 km và cho phép người dùng chạy tốc độ tối đa 60 km/h.

Được biết, trước khi tự chế tạo chiếc xe ô tô điện sạc bằng năng lượng mặt trời, Cường đã từng tự chế tạo thành công máy cắt cỏ để học môn Công nghệ, tự lắp tàu thủy mini chạy bằng pin. Cường bảo, sắp tới cậu sẽ chế thêm điều hòa nhiệt độ nữa.

Tác giả: Thanh Tùng

Nguồn tin: Báo Đời sống & Pháp luật