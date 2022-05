Câu chuyện xúc động đằng sau video triệu view chàng trai mặc áo cử nhân cho mẹ

Video: Nam sinh mặc áo cử nhân cho mẹ trong ngày tốt nghiệp

Video nam sinh mặc áo cử nhân cho mẹ và ôm chầm lấy mẹ trong lễ tốt nghiệp đang được chia sẻ “chóng mặt” trên mạng xã hội. Nhiều người xúc động trước tình cảm nam sinh dành cho người mẹ có ngoại hình gầy gò, làn da đen sạm, chân chất thôn quê.

Nhân vật chính xuất hiện trong video là Nguyễn Cảnh Lực, SN 1998, cựu sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, Khoa Cơ khí, Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng).

Cảnh Lực tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. (Ảnh: NVCC)

Cảnh Lực sinh ra trong gia đình 5 anh chị em tại Quỳnh Lưu (Nghệ An). Bố mẹ Lực quanh năm “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” nuôi các con ăn học. Không may mắn như Lực, 4 anh chị của em chỉ học hết lớp 9 để đi làm giúp đỡ bố mẹ.

Từ nhỏ Lực luôn là học sinh giỏi và đứng đầu lớp. Vậy nên cả gia đình luôn cố gắng hỗ trợ tạo mọi điều kiện tốt nhất để Lực được học tập. “Em khắc ghi trong đầu câu nói của mẹ ‘Sau này con muốn cầm bút hay cầm cuốc?’ để lấy động lực cố gắng. Cả đời mẹ làm nông vất vả, trời đông rét căm căm nhưng cũng cố cấy cho xong mấy sào ruộng. Mùa hè nắng như thiêu như đốt cũng ở ngoài đồng có khi tới 12h trưa còn chưa về”, 9x nói.

Năm 2016, Lực thi trượt đại học trường quân đội. Với điểm số khi đó, Lực đỗ vào trường nguyện vọng 2. Tuy nhiên, ngày nhập học, em lại quyết định không đi mà vào làm công nhân tại một xưởng gỗ ở Bắc Ninh. Thời gian này giúp Lực nhận ra được nhiều điều. Quyết tâm thi lại bùng cháy trong chàng trai xứ Nghệ.

Sau Tết 2017, Lực về quê và ôn thi lại từ đầu. Năm đó, 9x đỗ trường quân đội mơ ước. Song vì vấn đề về sức khoẻ, em phải rẽ ngang học Kỹ thuật Cơ điện tử tại trường Đại học Bách Khoa. “May mắn khi đó có mẹ và anh chị bêncạnh động viên nên em tìm ngành khác phù hợp với bản thân mình. Em đã đúngkhi chọn vào học tại Đại học Bách Khoa (Đại học Đà Nẵng)”, Lực nói.

Ngày nhận được kết quả đỗ Bách khoa, cả nhà ai cũng vui mừng, duy chỉ có mẹ em niềm vui đan xen với sự lo lắng. Mẹ Lực lo về chỗ ăn, chỗ ở cho em, về các khoản chi phí mà gia đình sắp phải đối mặt.

Lên đại học, bữa cơm của 9x chỉ quanh quẩn 2 món là muối lạc và cá trích khô. Em mang lạc từ quê lên, rang làm muối lạc ăn bữa sáng. Bữa trưa và bữa tối sẽ là cơm trắng với cá trích khô kho mặn do mẹ chuẩn bị. Em và bạn cùng phòng mỗi ngày đều cân đo đong đếm để không tiêu quá 20 nghìn đồng tiền thức ăn.

Em cũng làm nhiều công việc khác nhau để đỡ đần bố mẹ. Em từng tranh thủ thời gian rảnh để đi làm thợ nề, nhân viên vệ sinh, phát tờ rơi, gia sư, làm việc tại trung tâm tiệc cưới hay làm lễ tân tại các homestay.

Dù làm nhiều công việc để chi trả học phí và sinh hoạt phí, song Lực cũng phân bổ thời gian hợp lý để tập trung học tập và tham gia các hoạt động ngoại khoá. “Bước vào giảng đường đại học, em nhậnra bản thân còn yếu kỹ năng mềm. Em đã đăng ký vào Câu lạc bộ Kỹ năng mềm Đà Nẵng Sclub.Tại nơi đây em mới thực sự thấy mình trưởng thành và chín chắn hơn”, Lực chia sẻ.

Cảnh Lực tham gia nhiều hoạt động tại trường đại học. (Ảnh: NVCC)

Học đại học, Lực giành được 3 học bổng khuyến khích học tập, 15 giấy khen hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp trường, danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Đại học Đà Nẵng. Đặc biệt, 9x là Phó bí thư Liên chi đoàn Khoa và tổ chức được nhiều chương trình về văn hóa, thể thao, học thuật, nghiên cứu cho các bạn sinh viên.

Ngày 28/5, Lực tốt nghiệp Đại học Bách Khoa. Tại buổi lễ tốt nghiệp, em gửi lời cảm ơn đến mẹ và trao cho mẹ một chiếc ôm thật chặt. Em cởi mũ và bộ lễ phục cử nhân của mình để khoác lên người mẹ. Lực tâm sự: “Em nghĩ thành tích của con là sự cố gắng của con, nhưng cũng là sự hy sinh của mẹ. Emmuốn cả 2 mẹ con cùng tốt nghiệp. Con tốt nghiệp đại học, mẹ tốt nghiệp khóa học dài hạn 24 năm dạy dỗ con nên người. Giống như việc sinh nhật con, người đáng được nghe câu chúc mừng phải là mẹ”.

Video ghi lại hình ảnh giữa em và mẹ trong lễ tốt nghiệp hoàn toàn không có kịch bản, cũng không hề diễn tập. Lực mong video này sẽ lan toả đến nhiều người, để những ai còn bố, còn mẹ thì dù ở xa hay gần sẽ dũng cảm nói với bố mẹ rằng “Con yêu bố mẹ nhiều lắm”. Bởi bất ký người bố người mẹ nào cũng đều mong muốn được nghe câu nói đó.

Cảnh Lực và mẹ trong lễ tốt nghiệp diễn ra ngày 28/5 vừa qua. (Ảnh: NVCC)

Lực đang làm việc tại một doanh nghiệp lớn tại quê nhà - một công việc em được nhận vào làm ngay từ khi chưa hoàn thành chương trình học. Em nói đây là may mắn của bản thân, bởi em vừa có cơ hội đóng góp sức mình cho quê hương, vừa được ở gần và chăm sóc cho bố mẹ. Trong tương lai, em dự định trau dồi thêm ngoại ngữ để tiếp tục hỗ trợ cho công việc.

Tác giả: Hoài Anh

Nguồn tin: vtc.vn