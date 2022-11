Cặp đôi bắt nam lao công quỳ gối trước đầu xe vì làm bẩn 'xế sang' gây phẫn nộ

Trước đó, ngày 7/11, đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông trung niên mặc đồng phục công nhân vệ sinh cầm chổi quỳ trước chiếc xe hơi màu đen lan truyền trên mạng xã hội. Lý do xảy r mâu thuẫn trên là do nam lao công đã vô tình quét rác bẩn dính vào chiếc xe sang của cặp vợ chồng.

Thông tin với Jiupai News, chính quyền địa phương trên cho hay, cặp đôi trong xe ô tô từ chối và không chấp nhận lời giải thích của người công nhân rằng ông chỉ vô tình quét rác về phía chiếc xe và yêu cầu ông phải quỳ trước xe của họ để xin tha thứ. Đưa ra 2 lựa chọn hoặc là quỳ gối hoặc là bị đánh chết.

Vì quá sợ hãi, người đàn ông trung niên không dám tranh cãi và làm theo yêu cầu của cặp vợ chồng.

Sự việc sau khi chia sẻ đã thổi bùng sự giận dữ trong dư luận. Nhiều người còn đòi truy tìm danh tính, tên tuổi của cặp đôi trong chiếc ô tô, lên tiếng đòi lại công bằng cho người đàn ông trung niên quỳ gối trước xe sang.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn