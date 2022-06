Cao tốc Nghi Sơn – Diễn Châu có hoàn thành đúng kế hoạch?

Công tác GPMB cao tốc Bắc - Nam đang được các địa phương gấp rút, kịp bàn giao đúng tiến độ. (Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet)

Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu dài 43,47 km đi qua hai tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. Trong giai đoạn hoàn chỉnh, dự án xây dựng quy mô 6 làn xe, nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h. Trước mắt, trong giai đoạn phân kỳ, dự án xây dựng quy mô 4 làn xe, nền đường 17m, vận tốc thiết kế 80km/h. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.293 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Dự án được khởi công ngày 2/7/2021, kế hoạch hoàn thành vào tháng 7/2023.

Với tầm quan trọng của dự án, thời gian qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, tập trung ưu tiên thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có thông báo kết luận số 275/TB-UBND ngày 27/4/2022, yêu cầu địa phương hoàn thành hậm nhất trước ngày 30/5/2022.

Tuy nhiên, đến nay đoạn tuyến Nghi Sơn – Diễn Châu vẫn còn 260m chưa giải phóng xong, trong đó, thị xã Hoàng Mai còn 120m liên quan đến đất nông nghiệp của Giáo xứ Sơn Trang và đất ở, đất vườn tại xã Quỳnh Vinh; huyện Quỳnh Lưu còn vướng 40m liên quan đến đất ở, đất vườn của 1 hộ dân tại xã Quỳnh Lâm; huyện Diễn Châu còn vướng 100m liên quan đến đất ở, đất vườn của 28 hộ dân tại xã Diễn Đoài và xã Diễn Yên.

Tại Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo của Chính phủ về triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông vào sáng 15/6, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết tỉnh đang tập trung chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, quyết tâm trước 30/6 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, tỉnh sẽ tổ chức vận động người dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, đối với một số trường hợp chưa có sự đồng thuận thì tỉnh sẽ xây dựng các phương án bảo vệ thi công để đảm bảo bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án đúng với cam kết.

Đối với nguồn vật liệu phục vụ dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho hay, địa phương này đảm bảo đầy đủ nhu cầu các dự án thành phần trên địa bàn tỉnh. Hàng tháng, hàng quý, tỉnh đã công bố giá vật liệu phục vụ công trình. Bên cạnh đó, tỉnh đã giao cho các cơ quan chức năng của tỉnh có đánh giá việc giá vật liệu xây dựng tăng đối với việc thực hiện dự án để có điều chỉnh phù hợp. Nghệ An cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án thành phần; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Trao đổi với Nhadautu.vn, ông Nguyễn Đức An – Phó Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho hay, theo thống kê thì tiến độ GPMB dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu qua địa bàn cơ bản đã hoàn thành. Theo ông An, đến nay còn khoảng 260m chưa hoàn thành hầu như là mồ mả và một số công trình trên đất khác. “Hiện, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành gấp rút đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành trước ngày 30/6 tới đây”, ông An nói.

Ông Trần Hữu Hải – quyền Giám đốc Ban Quản lý dự 6 (Bộ GTVT) cho biết, tuy còn hơn 200m mặt bằng chưa được bàn giao cho nhà thầu thi công nhưng kế hoạch hoàn thành sẽ không có sự thay đổi. “Dự án sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra”, ông Hải nói.

