Cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An vẫn chưa “sạch”

Cầu vượt Diễn Đoài, huyện Diễn Châu được xem là vị trí “căng” nhất trong công tác GPMB đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua Nghệ An.

Mặt bằng “sạch” vẫn chậm

Theo báo cáo mới nhất của Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Nghệ An, tính đến ngày 2/6/2022 địa phương này vẫn còn 425m mặt bằng Dự án đường cao tốc Bắc Nam chưa được các địa phương bàn giao cho nhà thầu thi công.

Cụ thể, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu hiện đã GPMB được 43,16/43,47km, đạt 99,29%, còn lại 310m theo chiều dài tuyến. Trong đó, đoạn qua thị xã Hoàng Mai còn vướng 120m là đất nông nghiệp (70m); đất ở, đất vườn xã Quỳnh Vinh (50m/10 hộ dân), 1 vị trí đường nước D800 chưa lập phương án di dời ảnh hưởng cầu vượt đường QL48D.

Tiếp đó, là huyện Quỳnh Lưu còn vướng 90m là đất ở, đất vườn 4 hộ dân (xã Quỳnh Tân 3 hộ, xã Quỳnh Lâm 1 hộ); chưa di dời xong 2 vị trí đường điện cao thế 220KV, 4 vị trí điện cao thế 110Kv, 3 vị trí điện trung thế, hạ thế. Tại huyện Diễn Châu còn vướng 100m đất ở, đất vườn của 30 hộ dân (Diễn Đoài 24 hộ, Diễn Yên 6 hộ). Khu tái định cư Diễn Đoài giao đất theo hình thức giao có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá đến nay chưa tiến hành xây dựng. Ngoài ra, còn có 7 vị trí đường điện cao thế 220Kv, 2 vị trí điện cao thế 110Kv và 2 vị trí điện trung thế, hạ thế chưa di dời xong. Tại huyện Yên Thành còn 1 vị trí đường điện cao thế 220Kv chưa phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Trong khi đó, dự án đoạn qua Diễn Châu - Bãi Vọt (Hà Tĩnh) đã GPMB được 44,26/44,37Km, đạt 99,74%, còn lại 115m theo chiều dài tuyến. Ngoài ra còn 1 vị trí đường điện cao thế 220Kv chưa di dời xong. Huyện Nghi Lộc còn vướng 10m chưa hoàn thành. 5 vị trí đường điện trung thế và hạ thế chưa di dời. Riêng huyện Hưng Nguyên còn vướng 100m đất ở, đất vườn của 5 hộ dân (Hưng Yên Nam 2 hộ, Hưng Nghĩa 3 hộ). 2 vị trí đường điện cao thế 220Kv, 1 vị trí điện cao thế 110Kv và 7 vị trí điện trung thế, hạ thế chưa di dời xong.

Nguy cơ chậm tiến độ

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án đường cao tốc Bắc Nam, trong thời gian qua, UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các địa phương có công trình đi qua, phải nhanh chóng hoàn thiện công tác GPMB. Thậm chí, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã 2 lần ra “tối hậu thư” về thời hạn phải hoàn thành xong GPMB cao tốc Bắc Nam. Cụ thể, lần thứ nhất UBND tỉnh Nghệ An giao các địa phương phải hoàn thành công tác GPMB, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban QLDA 6 - Bộ GTVT trước ngày 25/3/2022. Lần thứ 2, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An kết luận, chỉ trừ đường điện cao thế 220Kv (đoạn qua huyện Yên Thành) do phát sinh sau nên hoàn thành trước ngày 30/6/2022. Còn lại, các địa phương phải hoàn tất công tác GPMB xong trước ngày 30/5/2022.

Đặc biệt, cả 2 lần ra “tối hậu thư”, UBND tỉnh Nghệ An đều khẳng định: Sau các thời gian nêu trên, địa phương nào không hoàn thành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Thế nhưng, sau cả 2 lần chậm GPMB, tất cả lãnh đạo các địa phương đều “vô can”.

Quá trình tìm hiểu, một trong số các vị trí đang vướng GPMB “căng” nhất hiện nay là vị trí ở cầu vượt Diễn Đoài. Tại đây vẫn còn 30 hộ dân chưa GPMB, trong đó Diễn Đoài 24 hộ và Diễn Yên 6 hộ.

Theo ông Nguyễn Bá Sỹ - Giám đốc Ban Điều hành dự án (Nhà thầu Vinaconex), việc bàn giao mặ bằng chậm khiến nguy cơ chậm cả gói thầu, vì đường 2 đầu cầu đắp rất cao, thời gian thi công lâu sợ sẽ không kịp. Hôm trước, nhà thầu đã đưa ra kế hoạch 31/5 sẽ nhận mặt bằng mới về đích đúng tiến độ. Thế nhưng, đến nay đã quá thời hạn mà vẫn chưa có mặt bằng.

Ông Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, hiện tại tỉnh đang chỉ đạo rất quyết liệt. Ngày 27/4 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ra thông báo yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thành công tác Giải phóng mặt bằng cho Dự án cao tốc Bắc Nam. Đồng thời, ấn định thời gian hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chậm nhất đối với đất ở, đất vườn phải hoàn thành trước ngày 20/5/2022; di dời công trình hạ tầng kỹ thuật và di dời mồ mả xong trước ngày 30/5/2022. “Với những điểm còn tồn đọng, tới đây tỉnh sẽ họp kiểm điểm với các địa phương và sẽ có biện pháp xử lý” - ông Vinh nói.

Tác giả: Điền Bắc

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết