Cảnh tượng bất ngờ diễn ra giữa đường của 1 cặp đôi: Cô gái bỗng dưng hoảng loạn nhưng thái độ của bạn trai rất khác lạ

Những dấu hiệu không chung thủy hay nghi ngờ ngoại tình được người ta nhận ra rất nhanh chóng. Nhiều người chỉ cần một đặc điểm thôi đã xác định được bạn gái hay bạn trai đang cắm sừng mình.

Mới đây, MXH xứ Trung xôn xao trước một đoạn clip trong đêm Giáng sinh. Được biết, sự việc xảy đến vào đêm 24/12 vừa qua ở đường phố Quý Châu, Trung Quốc.

Cô gái quỳ xuống xin bạn trai không kiểm tra nữa.

Một cặp đôi đang đi hẹn hò với nhau rất vui vẻ. Ngay lúc đó, có một cuộc gọi vào điện thoại di động của cô gái. Bất ngờ, anh bạn trai giật lấy di động và alo, hỏi đối phương là ai.

Ngay lập tức, phía đầu dây im bặt và không trả lời nữa. Mặc kệ cho anh chàng hỏi liên tục nhưng đối phương đã dập máy.

Nghi có sự chẳng lành và nghi ngờ bạn gái, chàng trai bắt đầu nghe lại từng tin nhắn thoại từ số máy trên.

Ngay lúc đó, cô gái đã ngồi xuống, thậm chí quỳ sụp xuống giữa đường và liên tục cầu xin: “Anh đừng kiểm tra nữa”.

Toàn bộ quá trình này đã bị một người bắt gặp và đăng tải lên mạng xã hội.

Your browser does not support the video tag.

Cô gái vật vã cầu xin bạn trai đừng kiểm tra điện thoại

Trong đoạn clip được đính kèm, cô gái ôm tay chàng trai van xin thảm thiết. Tuy nhiên, anh chàng vẫn bình tĩnh, lần từng tin nhắn thoại của đối phương gửi đến bạn gái rồi lắng nghe. Anh không có ý định đưa lại điện thoại. Sự kiên quyết ấy khiến cô gái hoảng loạn và liên tục xin xỏ hết lời. Anh ta phớt lờ cô gái, thậm chí còn chẳng nhìn cô một lần.

Từ những chi tiết trên, chắc hẳn ai cũng có thể đưa ra được suy đoán cho chính mình. Có lẽ, cô gái thật sự phản bội nên mới sợ hãi những điều rõ ràng, sợ bị kiểm tra điện thoại đến vậy.

Đến cuối cùng, chẳng ai rõ kết quả của cặp đôi ra sao. Nhiều dân mạng đã đưa ra bình luận khác nhau xung quanh đoạn clip gây nghi vấn này. Đa phần đều cho rằng cô gái đã phạm lỗi lầm hoặc không chung thủy nên mới vật vã đến như thế.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc