Cảnh giác hồ thủy lợi 'no nước', hư hỏng

Trong mấy ngày qua ở khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Hiện, độ ẩm đất ở một số khu vực thuộc các tỉnh Bắc Trung bộ đã đạt trạng thái gần bão hòa (trên 95%). Dự báo, những ngày tới, tại khu vực các tỉnh Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa vừa và mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm.

Cùng với đó, nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở trung du, vùng núi, ven sông tại tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hồ Vực Mấu (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) liên tiếp xả lũ khiến khu vực thị xã Hoàng Mai ngập lụt nặng

Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN&PTNT) cho biết, hiện khu vực Bắc Trung bộ có 2.323 hồ đạt trung bình từ 46% - 104% dung tích thiết kế, trong đó có 311 hồ hư hỏng xuống cấp, 74 hồ đang thi công.

Trước tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp, Tổng cục Thủy lợi đề nghị các địa phương, đơn vị quản lý các hồ thủy lợi tổ chức trực ban 24/24 giờ trong thời gian có mưa lũ, bố trí nhân lực thường trực tại công trình có nguy cơ xảy ra sự cố.

Tác giả: Dương Hưng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong