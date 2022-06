Cảnh báo thủ đoạn cho vay tiền trực tuyến

Công an huyện Diễn Châu lấy lời khai các đối tượng trong đường dây “tín dụng đen”

Thời gian qua, trên địa bàn cả nước xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động theo hình thức “tín dụng đen” với phương thức, thủ đoạn cho vay trực tuyến qua ứng dụng trên điện thoại di động. Mặc dù số tiền cho vay không lớn nhưng mức lãi suất cho vay rất cao, chỉ thực hiện qua ứng dụng điện thoại di động, giao dịch vay trả đều không có giấy tờ và địa chỉ công ty cho vay không có thật. Hoạt động cho vay và đòi nợ luôn có sự câu kết, chỉ đạo của các đối tượng trong nước và người nước ngoài nên đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra, xử lý. Điển hình, ngày 24/5/2022, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội triệt phá đường dây cho vay lãi nặng qua ứng dụng và đòi nợ thuê có quy mô xuyên quốc gia ở 03 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên, bắt giữ gần 300 đối tượng, trong đó có các đối tượng là người nước ngoài.

Đây là một trong số các vụ án điển hình mà lực lượng Công an đấu tranh, xử lý trong thời gian qua. Qua đó, cơ quan chức năng xác định, các đối tượng, tổ chức tín dụng cho vay tiền không rõ nguồn gốc tạo các ứng dụng vay tiền. Đồng thời, sử dụng tờ rơi, thông qua các trang mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện, chạy video quảng cáo… nhằm kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia vay tiền với những nội dung như: Thủ tục vay tiền đơn giản, nhanh gọn, lãi suất “hấp dẫn”, “miễn phí lãi suất lần đầu vay”, “vay không cần chứng minh thu nhập”, “vay không cần thế chấp”, “lương càng cao lãi suất càng thấp”…

Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ trong thời gian qua

Sau khi lôi kéo, dụ dỗ được người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng chủ động liên hệ qua ứng dụng zalo, telegram, messenger… tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng để hướng dẫn làm thủ tục vay vốn. Để tạo sự tin tưởng, bọn chúng còn cung cấp hình ảnh bản thân, căn cước công dân, địa chỉ cơ quan, nơi làm việc, số điện thoại liên hệ… Tuy nhiên, trên thực tế, những hình ảnh, thông tin này đều là mạo danh người khác hoặc giả mạo thông qua các thủ đoạn cắt ghép, chỉnh sửa. Khi đã tạo được lòng tin đối với người vay, các đối tượng cung cấp đường link tải ứng dụng vay tiền trên điện thoại di động. Những ứng dụng này thường sẽ không có trên ứng dụng CH Play (hệ điều hành Android) và ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS). Sau khi cài đặt ứng dụng, các đối tượng hướng dẫn người dùng điền các thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, ứng dụng yêu cầu được phép truy cập vào danh bạ của điện thoại để thu thập các thông tin liên quan phục vụ mục đích đòi nợ của đối tượng.

Các đối tượng sau khi hoàn thành xong thủ tục sẽ cho vay khoản tiền theo yêu cầu với lãi suất 10 - 15%/năm (tương đương hoặc cao hơn lãi suất ngân hàng không đáng kể). Tuy nhiên, nếu đến hạn người vay trả chậm thì sẽ bị phạt tiền vi phạm hợp đồng từ 3 - 8% tiền vay, một ngày trả chậm sẽ bị phạt thêm từ 2 - 5% tiền vay. Như vậy, khoản tiền phải trả có thể gấp 5, gấp 10 lần khoản tiền vay ban đầu trong thời gian ngắn (một vài tháng).

Tang vật thu giữ trong các chuyên án

Khi đến hạn trả nợ mà người vay chưa trả nợ hoặc không trả đầy đủ, các đối tượng sẵn sàng sử dụng nhiều biện pháp đe dọa, khủng bố tinh thần để đòi nợ. Trong đó, các đối tượng sử dụng sim rác gọi điện, nhắn tin để chửi bới, đe dọa; liên lạc với người thân (những số điện thoại thường xuyên liên lạc hoặc có tên trong danh bạ) gây sức ép để đòi tiền; sử dụng hình ảnh cá nhân, cắt, ghép phát tán trên mạng xã hội, gửi email, gọi điện cho các cấp lãnh đạo, cán bộ quản lý để vu khống, tố cáo, gây sức ép đòi nợ… làm ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của nhiều tổ chức, cá nhân. Các hành vi nêu trên của đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.

Trước tình hình nói trên, Công an tỉnh Nghệ An đề nghị Công an 21 huyện, thành phố, thị xã thông báo đến Công an các phường, xã, thị trấn để tuyên truyền cho Nhân dân biết về thủ đoạn cho vay lãi nặng như trên để tự phòng tránh. Đồng thời, khi có các thông tin liên quan, kịp thời báo cho Công an địa phương nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết và phục vụ công tác đấu tranh, xử lý với các đối tượng. Đặc biệt, người dân nên tìm tới các ngân hàng có uy tín để được vay tiền với lãi suất do ngân hàng Nhà nước quy định, tránh vướng vào hoạt động “tín dụng đen” để rồi “tiền mất tật mang”.

