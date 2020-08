Cảnh báo sản phẩm sữa tiệt trùng (Semi-Skimmed less than 2% fat UHT milk) nhiễm vi sinh vật

Kinh tế

Cơ quan tiêu chuẩn thực phẩm của Anh (FSA) thông báo về việc Công ty Sainsbury's của Anh đang tiến hành thu hồi lô sản phẩm sữa tiệt trùng Semi-Skimmed less than 2% fat UHT milk vì nhiễm vi sinh vật gây hư hỏng và sản phẩm không an toàn để tiêu thụ.