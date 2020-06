Cắn vào ngực nữ người mẫu, trăn chết thảm vì ngộ độc silicon

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn hy hữu này xảy ra trong một buổi quay phim của Orit Fox tại thành phố Tel Aviv, Israel.

Nữ người mẫu được yêu cầu phải cuốn con trăn quanh đùi và cổ rồi tạo dáng sao cho quyến rũ nhất có thể. Mọi chuyện bắt đầu trở nên không vui khi nữ người mẫu nổi tiếng với vòng 1 "khủng" nhờ bơm silicon cố gắng đưa con trăn lên miệng và hôn nó.

Hành động này đã khiến con vật giận dữ và quay sang tấn công cô bằng cách cắn sâu vào ngực trái. Nữ người mẫu lập tức hét lên. Mặc dù đã cố gắng nhưng cả Orit Fox và trợ lý đều không thể kéo con trăn ra khỏi người cô. Phải cho tới vài giây sau khi đã hả giận, con trăn mới chịu nhả ra.

Orit Fox sau đó đã phải tiêm một mũi phòng uốn ván nhưng con trăn mới là nạn nhân lãnh hậu quả tồi tệ nhất vì nó đã tử vong sau đó do ngộ độc silicon.

Được biết, đoạn video được quay năm 2011 nhưng mới đây lại được đăng tải trở lại lên Youtube.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn