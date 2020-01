"Cạn lời "mẹ chồng thấy con rể giúp con gái thì khen nức nở, thấy con trai phụ dâu phơi đồ thì bảo "đàn ông phải làm việc lớn"

Câu chuyện mẹ chồng – nàng dâu luôn là chủ đề được nhiều người phụ nữ quan tâm. Bởi thực tế, có mẹ chồng tốt, nàng dâu được nhờ. Có mẹ chồng tồi, nàng dâu thêm mệt mỏi và sống không yên ổn. Trường hợp của mẹ chồng Trang Trang là một ví dụ điển hình như thế.

Mới đây, một người con dâu Hà Nội tên Trang Trang đã lên mạng mệt mỏi chia sẻ chuyện về mẹ chồng của mình: “Thấy mệt mỏi quá các mom.

Trước đây, khi yêu chồng thì em mù quáng không hỏi han gì về chuyện tiền nong. Cứ nghĩ yêu không cần quan tâm về tiền bạc. Lấy về rồi thì thấy chồng lúc đó cũng 34 tuổi mà không có khoản để dành gì và còn nợ thêm mấy trăm. Thậm chí tiền cưới vợ cũng vay mấy chục triệu để cưới (bố mẹ chồng không lo cho). Trong ngày cưới vợ, bố mẹ chồng cho 2 chỉ vàng (anh chị em chồng cho thêm 6 chỉ tổng được 8 chỉ). Trong khi bố mẹ mình lo chu toàn và cho con gái đầy đủ.

Sau mua nhà thì mẹ chồng cũng không cho gì, mẹ đẻ cho 1 nửa, anh chị em chồng cho vay 1 phần nhỏ, còn lại vay ngân hàng.

Lắm lúc nghĩ bố mẹ đẻ con gái gả đi đúng lỗ vốn. Nuôi ăn học, lấy chồng tổ chức cưới xin rồi cho vốn. Trong khi con gái đi làm dâu không phụ giúp được gì lại cũng không về thăm được nhiều do lấy chồng xa 300km.

Mọi khổ sở đều phát sinh khi mình sinh con. Do nhà ngoại ở xa, nhà chồng cũng không phụ giúp gì nên khi sinh con mình phải tự chăm và nhờ chồng đỡ thêm. Vì thế mà sau 3 tháng gái đẻ 1 con mà gầy như lúc chưa đẻ. Khi đó do thuê nhà ở riêng chỉ có 2 vợ chồng thì chồng phụ giúp nên cũng thấy ok chịu được.

Nhưng lúc con 12 tháng mẹ chồng lên phụ trông con cháu đi làm thì phát sinh chuyện.

Mẹ chồng thấy con rể giúp con gái của bà (chị gái chồng) thì khen nức nở. Đến khi thấy con trai phụ vợ phơi đồ thì kêu con trai mẹ ở cùng mẹ chẳng phải làm gì. Rồi thì là đàn ông phải làm việc lớn. Dần dần chồng mình không còn phụ vợ nhiều nữa, chỉ thi thoảng quét lau nhà, bế con thôi.

Còn lại mình đi làm, lo chợ búa cơm nước, cháo cho con, việc nhà đủ thứ. Cảm thấy mệt hơn cả khi mẹ chồng chưa đến giúp. Con 16 tháng cho đi học thì con mới đi lớp bị ốm, mẹ chồng bắt ở nhà với bà không cho đi nữa (Cá nhân mình thì cho rằng bé nào cũng sẽ thế và dần dần con sẽ thích nghi, vượt qua trong khi mẹ chồng thì ngược lại cho rằng cháu đi học là khổ cực đầy ải). Điều này đã khiến mình rất khó chịu.

Rồi thì mở miệng là bà bảo lấy được con mẹ tốt số (trong khi ấm lạnh mình tự hiểu, mẹ chồng ở ngoài đâu thể hiểu rõ). Và mẹ chồng nghĩ việc thi thoảng chồng giúp như là ban ân, là tốt rồi, làm vợ phải nhẹ nhàng, phải nọ phải kia. Trong khi đó, mẹ chồng thì mâu thuẫn với với ông bà nội, các chú anh em của bố chồng, khiến cả bố chồng cũng lạnh nhạt với anh em trong quê. Đến tận khi bố chồng mất đi mới tạm bỏ qua để lo tang lễ và công việc của ông. Bà còn mâu thuẫn nói nhau với thông gia (bố mẹ đẻ em dâu).

Rồi thì bà hay để ý, thấy con dâu lỡ miệng nói gì chưa chuẩn bà nhớ kĩ để chỉnh. Bà luôn cho mình là đúng và bắt con cái làm theo, nếu không thì bị nói là hỗn hào. Thậm chí, khi chồng ở giữa phân tích cho 2 bên thì mẹ nói xưa ở cùng mẹ, anh không cãi lại, nói gì nghe đấy. Nay anh lấy vợ sinh ra thế này, như thể mình làm hư chồng không bằng.

Hiện tại, em dâu nói thẳng với mẹ chồng sẽ không dọn về sống cùng vì tính mẹ quá khó, không ở được.

Mẹ chồng thì muốn đến ở nhà mình và áp đặt con trưởng. Mình thấy rất áp lực và thực sự ở cùng mệt mỏi. Mẹ chồng xét nét nên ở nhà mình mà không dám nói, không dám cười. Chồng thì có mẹ chồng là ăn trên ngồi chốc không phụ vợ như trước.

Lắm lúc vợ chồng phát sinh chuyện thì 90% khởi nguồn từ mẹ chồng và mình sinh ý nghĩ muốn ly hôn anh cho đỡ ám ảnh. Bây giờ phải như nào cho tốt? Xin các mom lời khuyên”.

Ngay khi chia sẻ câu chuyện trên đã hút sự chú ý của dân mạng. Hầu hết các chị em đều kêu ca về bà mẹ chồng ghê gớm.

Tí Chun bình luận nàng dâu trên nên nói thẳng: “Mình cũng như bạn, nhưng là phát sinh chuyện từ lúc chưa có con luôn. May mà đi ở riêng, không là bỏ nhau xong rồi. Nếu mình là bạn, mình nói thẳng con của con, mẹ để con dạy. Tức nước vỡ bờ, khó khăn luôn đi để đỡ phải ấm ức mãi về sau”.

Thúy Nguyễn thì táo bạo hơn: “Mom nói mẹ chồng về nhà mẹ ở đi. Chúng con không cần mẹ giúp gì hết. Cháu đi học cho quen. Còn ở đây, vợ chồng con kẻo ly dị nhau”.

Nhiều người thì cho rằng, cứ sống đúng với suy nghĩ, và hãy tự chủ về cảm xúc và hành động. Các nàng dâu hãy sống cho mình, cuộc sống của mình tuyệt nhiên không được để người khác chi phối.

Nhiều người khác cũng nhận định: “Mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu có tốt đẹp hay không thì đều nằm ở anh chồng hết”.

Hiện topic trên vẫn hút sự chú ý của dân mạng.