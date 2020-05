Cần cẩu tháp không phép của Tập đoàn Thái An bất chấp pháp luật “lén lút” hoạt động

Trong tỉnh

Mặc dù đã bị phản ánh nhiều lần nhưng cần cẩu tháp chưa được cấp phép hoạt động tại dự án do Tập đoàn Thái An làm chủ đầu tư vẫn “lén lút” sử dụng thi công vào ban đêm khiến người dân không khỏi bất an.