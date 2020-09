Cần cẩu tháp công trình Tập đoàn Hoành Sơn tiếp tục sai phạm thách thức chính quyền?

Ngày 10/9, người dân trú tại phường Hưng Dũng (TP.Vinh, Nghệ An) lại tiếp tục phản ánh về việc cần cẩu trục tháp thi công dự án của Tập đoàn Hoành Sơn vượt ra ngoài phạm vi công trình. Điều này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân sống và tham gia giao thông xung quanh công trình này.

Theo ghi nhận của PV, sáng nay (10/9), tại công trình dự án Trung tâm thương mại và dịch vụ tổng hợp Hoành Sơn (khối Tân Tiến, phường Hưng Dũng) do Tập đoàn Hoành Sơn làm chủ đầu tư, đơn vị thi công là Công ty đầu tư và xây dựng nền móng (FCI) vẫn đang thực hiện xây dựng.

Một phần cần cẩu tháp vượt ra ngoài phạm vi công trình vươn ra đường Nguyễn Phong Sắc

Đáng chú ý, cần cẩu tháp đang được sử dụng vận chuyển vật liệu phục vụ công trình vượt ra khỏi phạm vi dự án. Một phần cần tháp vươn ra đường Nguyễn Phong Sắc, khi cần quay thì nằm trên mái nhà của nhiều hộ dân.

Một phần cần cẩu tháp vươn ra trên đầu nhà dân

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch UBND phường Hưng Dũng cho biết, việc cần cẩu trục tháp trên vi phạm vươn ra ngoài phạm vi công trình đã bị lập biên bản xử lý nhiều lần.

“Mấy hôm nay anh em phối hợp với lực lượng quản lý đô thị có đi kiểm tra ở đó. Còn sự việc sáng nay sẽ cho người xuống kiểm tra ngay và xử lý theo qui định pháp luật”, ông Khánh nói.

Công ty đầu tư và xây dựng nền móng FCI đang thi công dự án của Tập đoàn Hoành Sơn

Được biết, Công ty đầu tư và xây dựng nền móng FCI từng bị đình chỉ thi công tại công trình dự án khách sạn Thái An Vinh do Tập đoàn Thái An làm chủ đầu tư.

Công ty CP Tập đoàn Hoành Sơn có địa chỉ tại TX. Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) do ông Phạm Hoành Sơn, Chủ tịch tập đoàn kiêm Tổng giám đốc.

Trước đó, An Ninh Tiền Tệ cũng đã có bài viết “Cần cẩu tháp Tập đoàn Hoành Sơn tiếp tục vươn ra ngoài phạm vi công trình” phản ánh về tình trạng vi phạm tại công trình này.

