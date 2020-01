Cận cảnh "chậu" đào đặc biệt "Long quyện ngũ hành sơn" giá bán hàng tỷ đồng

Your browser does not support the video tag.

Với chiều dài khoảng 8,5m, rộng hơn 1m, tác phẩm được chủ nhân đặt tên “Long quyện ngũ hành sơn” với phần thân rồng quấn trọn lấy 5 cây đào tượng trưng cho 5 ngọn núi.

Là người trồng đào lâu năm, say mê với đào, anh Nguyễn Tuấn Anh (Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội) đã tạo ra tác phẩm độc đáo, thu hút nhiều người đến tham quan, chụp ảnh.

“Trồng đào lâu năm, cùng với sở thích chơi đào nên tôi mong muốn có một tác phẩm cho riêng mình, chính vì thế tôi đã tạo ra “Long quyện ngũ hành sơn”, anh Tuấn Anh cho hay.

Theo anh Tuấn Anh, chậu đào được làm từ gỗ chò Nam Phi nguyên khối và tạo tác bởi bàn tay của các nghệ nhân trong 7 tháng, từ thân đến những cây đào được anh lựa chọn rất kĩ lưỡng.

Mức giá cho thuê để chơi đến hết Rằm tháng Giêng là khoảng 600 triệu đồng, còn mua sẽ có giá khoảng 1 tỷ đồng.

Anh Đặng Thanh Hải (Thợ chính làm ra tác phẩm) cho hay: “Để có được tác phẩm trưng bày như bây giờ, chúng tôi đã phải kì công suốt hơn nửa năm, từ việc điêu khắc tới việc hoàn thiện phải thật tỉ mỉ, kì công để tạo ra được sản phẩm như thế này. Riêng tiền công thợ đã mất hơn 100 triệu đồng, còn chưa kể nguyên vật liệu khác”.

Ông Nguyễn Văn Dụng (khách đi đường) trầm trồ: “Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một "chậu" đào to đặc sắc mà lại công phu, to lớn như thế này, rất hợp với không khí tết của Việt Nam”.