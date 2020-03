Cận cảnh bệnh viện New York "vỡ trận", thi thể bệnh nhân xếp đầy trong xe tải đông lạnh

Your browser does not support the video tag.

Tính đến 10h ngày 31/3, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ đã tăng lên 163.932 người, 3.169 người tử vong và 4.784 người được chữa khỏi. Số ca nhiễm ở New York tăng 7.200 chỉ trong một ngày, nâng tổng số lên 59.513 tính đến ngày 29/3, chiếm 40% số ca nhiễm toàn nước Mỹ. Hơn nửa số đó là ở thành phố New York. Các bệnh viện tại new York đang đối mặt với nguy cơ "vỡ trận" do số lượng bệnh nhân đổ về quá nhiều và số ca tử vong cũng tăng nhanh chóng mặt.

Hôm 28/3, một y tá đã đăng tải lên mạng xã hội một đoạn clip cho thấy những thi thể được xếp lên xe tải đông lạnh bên ngoài Bệnh viện Manhattan, thành phố New York, để chờ đến lượt hỏa táng. Hình ảnh nhiều thi thể xếp thành hàng đã ám ảnh không ít người. Y tá này cũng cho biết thêm rằng điều khiến cô cảm thấy đau lòng nhất chính là việc chứng kiến bệnh nhân ra đi mà không có người thân, bạn bè nào bên cạnh.

Thi thể bệnh nhân được xếp lên xe tải đông lạnh bên ngoài bệnh viện.

Người y tá 38 tuổi chia sẻ: "Đó là thực tế khủng khiếp của dịch COVID-19 tại đây, chính là những gì chúng ta đang đối mặt. Một trong số những thi thể nằm trong xe tải đông lạnh kia là bệnh nhân mà tôi từng an ủi. Tôi không bao giờ có đủ kiên nhẫn để ngồi với ai đó tôi chỉ vừa gặp cho đến tận khi họ trút hơi thở cuối cùng, nhưng tôi đã ở lại với người phụ nữ này. Bà ấy đã ra đi một mình".

Hôm 30/3, một đoạn clip khác cũng được đăng tải lên mạng xã hội, do một người quay từ trong xe ô tô của mình. Đoạn clip cho thấy các nhân viên bệnh viện đang xếp những túi đựng thi thể bệnh nhân lên xe tải đông lạnh bên ngoài Bệnh viện Brooklyn ở thành phố New York. Vì nhà xác bệnh viện đã hết chỗ, những chiếc xe tải đông lạnh và lều tạm đã được dựng lên bên ngoài bệnh viện để chứa thi thể, chờ đến lượt hỏa táng.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Brookdale làm việc không ngừng nghỉ.

Rất nhiều bệnh viện khác tại thành phố New York đã phải dựng nhà xác tạm bên ngoài bệnh viện để đối phó với tình hình dịch bệnh. Lần cuối cùng người ta thấy những nhà xác tạm này là vào ngày 11/9/2001, sau khi vụ khủng bố tháp đôi kinh hoàng xảy ra.

Hiện nay, quận Queens vẫn là quận chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 tại thành phố New York, theo sau đó là quận Brooklyn, The Bronx, Manhattan và Đảo Staten.

Chỉ trong vòng 24h từ tối 28/3 đến tối 29/3, thành phố New York đã có thêm 161 người tử vong. Cuối ngày 29/3, tổng số ca tử vong vì COVID-19 là 776 người nhưng đến ngày 30/3, nó đã tăng lên 790 người.

Nhiều bệnh viện tại New York phải dựng xe tải đông lạnh bên ngoài để chứa thi thể nạn nhân.

"Những con số này thật đáng sợ. Đây là điều chưa từng có. Hệ thống y tế của chúng tôi chưa bao giờ nhận được nhiều cuộc gọi đến như vậy", Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio phát biểu hôm 29/3. Từ ngày 15/3, Thị trưởng Bill de Blasio đã ra lệnh đóng cửa toàn bộ trường học trong thành phố, mọi người dân được yêu cầu ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi cần thiết và luôn giữ khoảng cách ít nhất 2 m.

Một lều tạm khác cũng được xây dựng tại Công viên The Central Park, cách Bệnh viện Mount Sinai West chỉ vài trăm mét, nhằm đáp ứng nhu cầu trong trường hợp bệnh viện quá tải. Ngoài ra, thành phố New York cũng đang lên kế hoạch xây dựng các lều tạm để phòng trường hợp nguy cấp bên ngoài các bệnh viện như Mount Sinai Beth Israel, Bệnh viện Mount Sinai, Bệnh viện Mount Sinai Morningside, Bệnh viện Mount Sinai Brooklyn và Bệnh viện Mount Sinai South Nassau.

Lều tạm được xây dựng vừa để bảo quản thi thể, vừa để làm nơi khám chữa.

Thị trưởng Bill de Blasio cho biết chính phủ liên bang đã cung cấp thêm 400 máy thở cho thành phố New York nhưng các vật tư y tế khác như đồ bảo hộ, khẩu trang, găng tay... có thể hết trong vòng một tuần tới. Ngoài ra, 76.000 chuyên gia y tế, bao gồm cả những người đã nghỉ hưu, đã tình nguyện tham gia cuộc chiến chống lại COVID-19.

Hôm 30/3, tàu bệnh viện USNS Comfort của Hải quân Mỹ đã cập bến New York. Con tàu chứa 1.000 giường bệnh trở thành niềm hy vọng cho những y bác sĩ và bệnh nhân đang tuyệt vọng chiến đấu với dịch bệnh.

Tác giả: PV

Nguồn tin: thoidaiplus.giadinh.net.vn