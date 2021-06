“Cán bộ giả” vào nhà hàng sang đặt mâm để lừa đảo

Ngày 3/6, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An đang tạm giữ Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, Công an thị xã Hoàng Mai nhận được nguồn tin, thời gian gần đây, trên địa bàn có một đối tượng giả danh cán bộ Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án vào nhà hàng, quán ăn để đặt bàn ăn và lừa đảo tiền mặt của người dân. Khi công an đang điều tra, thì tiếp nhận trình báo của chị N.T.L (SN 1967, trú phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) về việc bị kẻ gian lừa đảo.

Cụ thể, vào ngày 24/5, có một vị khách vào nhà hàng xưng là cán bộ Viện Kiểm sát đặt 3 mâm cơm, mỗi mâm trị giá 2 triệu đồng. Sau đó, đối tượng mượn tiền và xe máy để đi mua rượu ngoại về “tiếp khách” nhưng rồi “mất tích”.

Công an thị xã Hoàng Mai đã lập Chuyên án, tập trung triển khai lực lượng để đấu tranh, truy bắt đối tượng. Đến ngày 28/5, Ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Bá Khánh thu giữ 2 xe máy.

Bước đầu đối tượng khai nhận mới ra tù, không có việc làm ổn định, nhưng để có tiền tiêu xài đã dùng thủ đoạn lừa đảo bằng cách giả danh cán bộ công an, cán bộ Viện kiểm sát, cán bộ Tòa án ... để đặt bàn ăn. Sau đó, viện cớ không có tiền mặt, đi mua rượu ngoại nên mượn xe máy, mượn tiền của nhà hàng rồi chiếm đoạt.

Với phương thức, thủ đoạn tinh vi trên, đối tượng Khánh đã thực hiện 6 vụ lừa đảo tại các xã, phường trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh với số tiền hơn 100 triệu đồng.

Được biết, Nguyễn Bá Khánh từng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”, 3 tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”./.

