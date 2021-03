Cảm phục nghị lực mạnh mẽ của nữ sinh trường Y với đôi chân khuyết tật

Hơn 20 năm đồng hành với đôi chân đặc biệt

Không may mắn như những người khác, cả Giang và anh trai đều bị tật nguyền, người anh trai không thể tự đi và phải ngồi xe lăn, cô bạn may mắn có đôi chân khỏe hơn vẫn có thể nhấc từng bước chân chậm rãi. Suốt nhiều năm, gia đình của Giang đã đến không ít bệnh viện ở khắp miền Bắc nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân bệnh, chỉ biết là do di truyền hoặc có thể là ảnh hưởng của chất độc da cam.

Tuy nhiên, đôi chân của Giang một bên nhỏ hơn hẳn, không thẳng, thỉnh thoảng đau nhức khiến việc sinh hoạt, đi lại của cô phải nhờ đến người thân, bạn bè xung quanh và chiếc xe lăn.

“Một tuần chỉ có 3 ngày là đôi chân khỏe hơn một chút, còn 4 ngày đi lại rất mệt chỉ nhích được từng bước một." - Nữ sinh sinh năm 1999 chia sẻ.

Khi có điểm tựa, cô đi được một đoạn ngắn từng bước chậm rãi, còn lại sẽ di chuyển bằng xe lăn. Vì phần lớn dựa vào sức đôi tay, dáng đi của Giang xiêu vẹo, lâu dần cong cả cột sống.

Lựa chọn ngành Y để theo đuổi, Hương Giang mong muốn có thể tìm ra được căn bệnh của mình và giúp anh trai có thể đi lại được. Hành trình ấy thật không dễ dàng với một cô gái có đôi chân không lành lặn: “Khó khăn lớn nhất là bố trí thời gian học và sinh hoạt sao cho hợp lý. Ở nhà, có gia đình hỗ trợ nhưng khi đi học xa, mình phải tự làm mọi thứ, chưa kể việc học đã chiếm rất nhiều thời gian”.

Nhưng điều khiến cô thấy tổn thương hơn cả là ánh mắt vô tình của người xung quanh, của bệnh nhân trong những lần Giang đi thực hành ở bệnh viện. Những lúc đó, cô cũng chỉ biết tự an ủi bản thân “có thể họ không hiểu hoàn cảnh của mình."

Vững bước trên đôi chân của chính mình

Đôi chân là thử thách và cũng là động lực khiến Giang trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn. Trên gương mặt tươi sáng của cô gái ấy không bao giờ thiếu đi nụ cười rạng rỡ, nụ cười của sự lạc quan, của cô gái không bằng lòng với số phận.

Nếu đã tiếp xúc với Giang, ai cũng sẽ thấy cảm phục tinh thần lạc quan, yêu đời của cô gái trẻ này: “Trong học tập, Giang rất chăm chỉ và ham học, còn về sinh hoạt hàng ngày mình và các bạn cũng chỉ giúp đỡ được một phần vì Giang luôn cố gắng tự lập trong mọi việc.”- Kim Thu, bạn của Giang, chia sẻ.

Trong suốt thời gian 6 học kỳ qua, Giang luôn đạt điểm tổng kết trên 7, một kỳ giành học bổng của trường. Ngoài thời gian học trên lớp, Giang cũng đi làm thêm công việc gia sư để tự trang trải sinh hoạt phí, phụ giúp gia đình.

Với nữ sinh này, mỗi ngày trôi đi đều rất ý nghĩa bởi cô nhận được rất nhiều tình yêu thương, sự động viên của những người xung quanh. Đó cũng là nguồn sức mạnh để Giang sống tích cực hơn, luôn cố gắng từng ngày mong đáp lại tình cảm của mọi người. Cô gái trẻ còn ấp ủ dự định có một chuyến đi xuyên Việt, đem tinh thần lạc quan của mình tiếp thêm sức mạnh cho những người có hoàn cảnh tương tự: “Sau khi tốt nghiệp, ngoài công việc đúng chuyên ngành, mình hy vọng có thể trở thành diễn giả, đến nhiều nơi truyền cảm hứng và năng lượng tích cực cho mọi người”. Chính bởi đôi chân không đi được, mình lại càng muốn được đi nhiều hơn."

Tháng 12 năm ngoái, Vũ Thị Hương Giang từng là nhân vật xuất hiện trong chương trình Điều ước thứ 7.

Tác giả: Lan Anh

Nguồn tin: Báo Tiền Phong