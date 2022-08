Cãi nhau, chồng "nổi điên" lái xe ô tô chèn qua người vợ

Your browser does not support the video tag.

Sự việc xảy ra tại thị trấn Phổ Giác, huyện tự trị dân tộc Miêu Tùng Đào, thị trấn Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Cụ thể, sau khi xảy ra mâu thuẫn, hai vợ chồng đã không ngừng chỉ trích lẫn nhau dù đang đi trên đường. Không hiểu vì lý do gì mà ngay sau đó, người vợ đã nằm ra đường và nhất quyết không chịu đứng dậy.

Trước sự ngang bướng của vợ mình, người chồng không những không nhún nhường, khuyên nhủ mà còn lái xe cán qua người. Điều đáng nói là anh ta không chỉ lái xe chèn qua người vợ 1 lần mà tới 3 lần.

Toàn bộ diễn biến sự việc đã được người dân ghi lại. Trước sự hung hăng của người chồng, không ai dám đứng ra can ngăn. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện báo cảnh sát và gọi xe cấp cứu.

Khi cảnh sát và các nhân viên y tế tới hiện trường, người vợ đã tử vong. Trong khi đó, người chồng đã lái xe bỏ chạy. Tuy nhiên, khi lái xe bỏ chạy khỏi hiện trường, người chồng đã gặp tai nạn và bị cảnh sát bắt giữ.

Sau khi đăng tải lên mạng, đoạn clip đã nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. Người xem đều tỏ ra phẫn nộ trước hành động tàn nhẫn của người chồng.

"Quá đáng sợ, không ngờ người chồng lại có thể đối xử với vợ mình như vậy", "Hành động của người chồng quá tàn nhẫn", "Mong là pháp luật sẽ nghiêm khắc với những kẻ máu lạnh"... là những bình luận của người xem để lại.

