Cách uống tinh bột nghệ "chuẩn dáng" đẹp da, cân nặng giảm "vù vù"

Tinh bột nghệ là sản phẩm được làm từ củ nghệ tươi, nghệ tươi sau khi được rửa sạch sẽ đem gọt vỏ và loại bỏ các axit nhựa, đem thái lát, sấy khô, nghiền nhỏ rồi sàng lọc chất xơ và các tạp chất, sau đó tách tinh dầu để thu được tinh bột nghệ vàng nguyên chất đảm bảo lượng curcumin trong tinh nghệ vàng luôn ở mức cao.

Cho đến nay, công dụng phổ biến nhất của nghệ là giúp điều kinh bổ huyết, mau lành vết thương, liền sẹo, kháng viêm nên thường dùng cho người bị loét dạ dày, phụ nữ sau sinh. Ngoài ra, tinh dầu trong nghệ còn có tác dụng kiện tỳ, kích thích tiêu hóa.

Tinh bột nghệ giúp duy trì một thể trạng hợp lý, làm giảm lượng cholesterol thừa trong máu, làm giảm mỡ bụng nhanh chóng khi kết hợp nghệ với các thực phẩm thiên nhiên. Công dụng của tinh bột nghệ nguyên chất là giúp cải thiện quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp bạn giảm cân hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.

Tinh bột nghệ + mật ong

Tinh bột nghệ kết hợp với mật ong là một lựa chọn tuyệt vời với nhưng người muốn giảm cân.

Nguyên liệu: 3 muỗng cà phê tinh bột nghệ vàng, 1 muỗng cà phê mật ong, 200ml nước ấm.

Cách uống: Cho 3 muỗng cà phê tinh bột nghệ vào 200ml nước, khuấy đều cho tinh bột nghệ hòa tan với nước. Sau đó bạn tiếp tục cho 1 thìa cà phê mật ong vào, khuấy lại lần nữa, sẽ tạo ra được hỗn hợp ngọt dịu thích hợp cho những bạn mới tập uống tinh bột nghệ để giảm cân.

Bạn nên uống bột nghệ vào trước bữa ăn sáng và các bữa ăn chính, sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa. Trong 2 tháng đầu trước các bữa ăn 15 phút, bạn uống một cốc tinh bột nghệ và giảm thực phần khoảng 30% so với mức bình thường. Sang tháng thứ 3, bạn nên cắt giảm 50% lượng thức ăn, bạn sẽ thấy số cân cơ thể bạn giảm đáng kể do hàm lượng curcumin phân tán các tế bào mỡ trong máu giúp làn da đẹp và săn chắc tự nhiên. Đây là cách uống tinh bột nghệ để giảm cân vô cùng hiệu quả và an toàn, chỉ cần kiên trì trong vài tháng bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, có chị em đã giảm được tận 6 - 10kg.

Tinh bột nghệ + sữa chua

Nguyên liệu: 1 hộp sữa chua (nên chọn mua sữa chua không đường), 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ.

Cách uống: Cho 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ và hộp sữa chua ra ly, rồi trộn đều, sau đó ăn trực tiếp (nhớ trộn đều tay để có 1 hỗn hợp hòa quyện, bạn có thể thêm ít bột quế cho dễ ăn).

Sữa chua ít béo có rất ít calo. Chế độ ăn uống ít calo giúp bạn giảm cân và tăng cường quá trình trao đổi chất. Chất curcumin trong tinh bột nghệ có tác dụng ngăn chặn sự hình thành các mạch máu mới trong các lớp mỡ giúp giảm cân. Ngoài ra nghệ còn giúp duy trì mức cholesterol ổn định, và có khả năng giúp giảm mỡ bụng nhanh chóng.

Tinh bột nghệ + nước ấm

Nguyên liệu: 1 muỗng cà phê tinh bột nghệ, 250ml nước ấm.

Cách uống: Pha 1 muỗng tinh bột nghệ với 250ml nước ấm để uống trước khi ăn sáng. Và uống vào buổi tối trước khi ăn cũng như vậy.

Cách uống này khá giống với cách uống tinh bột nghệ với mật ong, nhưng khi uống với nước ấm bạn sẽ hoàn toàn tách đường ra khỏi khẩu phần, việc này sẽ làm cho quá trình giảm cân của bạn trở nên nhanh chóng hơn. Cách uống tinh bột nghệ với nước ấm thích hợp với các bạn đã quen với cách uống tinh bột nghệ và muốn uống loại thức uống có lợi cho sức khỏe. Uống tinh bột nghệ như vậy trong 3 tháng bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt, các bạn có thể giảm tối đa được 6 - 10kg.

Khi dùng tinh bột nghệ để giảm cân hay bất cứ các phương pháp khác đều cần bạn phải kiên trì, không nàn lòng. Ngoài việc ăn kiêng, nên có chế độ tập luyện hợp lý, nghiêm túc, nghỉ ngơi đúng giờ để đảm bảo cơ thể luôn khỏe mạnh.

Lưu ý khi sử dụng tinh bột nghệ để giảm cân

Hãy trở thành người tiêu dùng thông minh để lựa chọn một nhãn hiệu tinh bột nghệ nguyên chất cho quá trình giảm cân của bạn có hiệu quả. Tuyệt đối không được uống chung tinh bột nghệ với thuốc tây giảm cân cùng một lúc vì có thể gây kháng thuốc hoặc sốc thuốc.

Bạn không nên thay thế bữa ăn hoàn toàn bằng tinh bột nghệ, điều đó không tốt cho cơ thể bạn. Chỉ nên cắt giảm 30 – 50% khẩu phần ăn một bữa, để curcumin trong tinh bột nghệ có thể chuyển hóa hết số calo tạo thành từ thức ăn.

Hãy kiên trì sử dụng phương pháp giảm cân nếu nó thích hợp với bạn, có một chế độ ăn uống lành mạnh để giữ gìn được vóc dáng cân đối.

Cách uống tinh bột nghệ để giảm cân không khó, nhưng việc giảm cân hoàn toàn phụ thuộc vào ý chí của chính bản thân người sử dụng, chính vì thế, bạn hãy thử bắt đầu từ các phương pháp giảm cân đơn giản kể trên để có được một vóc dáng mong muốn.