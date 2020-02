Cách ly 4 lao động người Trung Quốc vừa sang Nghệ An

Công ty TNHH chế biến thức ăn gia súc Golstar tại KCN Bắc Vinh có 9 lao động người Trung Quốc, trong đó 4 người trở lại Việt Nam đang bị cách ly. Ảnh: Báo Nghệ An

Cơ quan chức năng Nghệ An đang rà soát, cập nhật kịp thời số lao động người Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc để có giải pháp phòng ngừa, ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona từ Vũ Hán (Trung Quốc).

Hiện trên địa bàn tỉnh có 17 lao động là người Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Khu Kinh tế Đông Nam. Trong đó Công ty chế biến thức ăn gia súc Golstar tại KCN Bắc Vinh có nhiều lao động là người Trung Quốc nhất với 9 người, Công ty Tân Việt Trung (KCN Nam Cấm) 3 người, Công ty sản xuất gấu bông và đồ chơi trẻ em Matrix Vinh (KCN Bắc Vinh) 1 người, Công ty TNHH chế biến thức ăn gia súc Hope (KCN Nam Cấm) 2 người và Công ty TNHH nguyên liệu giấy Nghệ An PP (KCN Nam Cấm) 1 người.

Đến thời điểm hiện tại, trong số 9 lao động tại Công ty chế biến thức ăn gia súc Golstar về Trung Quốc nghỉ Tết thì 4 người đã trở lại Việt Nam. Dù chưa có dấu hiệu bị nhiễm bệnh do virus Corona nhưng Công ty đã chủ động thực hiện cách ly 4 người (gồm 3 chuyên gia và 1 phụ nữ) tại nơi ở, không đến Công ty trong vòng 14 ngày để theo dõi.

Ngoài số lao động người Trung Quốc đang làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu Kinh tế Đông Nam, hiện còn một số người Trung Quốc là chủ đầu mối thường xuyên sang Việt Nam thu mua thủy, hải sản tại TX. Hoàng Mai và Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, theo xác nhận của lãnh đạo các địa phương trên đến thời điểm này, các lao động Trung Quốc đang về quê nghỉ Tết và chưa có mặt tại Nghệ An.

Trước đó, sáng 31/1, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An vừa lấy mẫu bệnh phẩm của một nữ bệnh nhân gửi ra Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm do nghi ngờ bị vi rút nCoV. Nữ bệnh nhân này đang được cách ly tại Khoa Bệnh nhiệt đới - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Nữ bệnh nhân này 42 tuổi, quê huyện Quế Phong, làm lao động tại Trung Quốc vừa trở về nước ăn Tết ngày 17/1. Đến ngày 28/1, người phụ nữ bị sốt, ho... nên được người nhà đưa tới bệnh viện.

Tác giả: Thiên Thanh (T/H)

Nguồn tin: Đời sống Plus