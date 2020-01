Nghệ An sẵn sàng phòng dịch corona

Your browser does not support the video tag.

Tại buổi họp khẩn, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh cho biết, qua Hệ thống giám sát đến ngày 31/01, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc/nghi mắc bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona. Sở Y tế Nghệ An cũng đã gửi kế hoạch các tình huống cho UBND tỉnh như công tác chỉ đạo, công tác giám sát, dự phòng, công tác điều trị, công tác thông tin truyền thông, công tác hậu cần.

Bên cạnh đó, nói về việc, một số trang cá nhân mạng xã hội Facebook đăng tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thông tin, cơ quan công an đã mời một chủ tài khoản có tên Nguyễn Thùy Trang lên làm việc và lập biên bản sự việc, khẩn trương điều tra làm rõ.

Nghệ An sẵn sàng phòng chống dịch Corona.

Ngoài ra, đại diện Sở Văn hóa Nghệ An tham mưu UBND tỉnh này, thực hiện bình thường chương trình nghệ thuật có sự tham dự đông người tại thành phố Vinh vào tối 1/2, vì tỉnh chưa xảy ra dịch. Căn cứ tình hình cụ thể, tỉnh chưa ban hành chỉ thị cấm lễ hội, chỉ khi nào diễn ra dịch thì ban hành bằng công văn hỏa tốc.

Phát biểu chủ trì buổi họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long ghi nhận ý kiến của các Sở ban ngành và cho hay: “Mặc dù đã có một ca từ vùng dịch về có biểu hiện sốt, đang điều trị tại Bệnh viện HNĐK tỉnh, tuy nhiên chưa thể khẳng định bởi đang chờ kết quả xét nghiệm.

Thời điểm hiện tại, Nghệ An đang ở tình huống 1 (chưa ghi nhận trường hợp bệnh tại Nghệ An) nên chủ yếu truyền thông tích cực nhất để làm sao để phòng chống, không để dịch xảy ra, để nhân dân biết phòng chống cho mình”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Sở Y tế là cơ quan tham mưu, phải chịu trách nhiệm hoàn thiện kế hoạch phòng chống dịch. Các ngành liên quan có ý kiến bổ sung gửi Sở Y tế để tổng hợp và ban hành kế hoạch vào sáng thứ 2 (ngày 3/2).

Trong đó, bao gồm cả kế hoạch kinh phí. Tăng cường lực lượng, đội ngũ giám sát, Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan, tổ chức cách ly các trường hợp có dấu hiệu mắc bệnh đúng theo kế hoạch. Đề nghị các giám đốc Sở đi kiểm tra phương án cách ly, dự kiến tình huống để khi có xảy ra cũng không bị động.

“Xây dựng nội dung tuyên truyền để dân biết phòng bệnh, biết khi nào phải đeo khẩu trang. Sở Y tế phải có thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu. Đề nghị Sở tài chính tham mưu kinh phí chính xác, tiết kiệm nhất. Còn lại các Sở, ban ngành khác như Sở TT&TT, Du lịch, Cảng vụ... tiến hành đo thân nhiệt, trường hợp nào nghi ngờ phải báo cáo ngay cho đơn vị y tế. Phòng chống dịch thì một ngành không thể làm được cho nên cần sự liên ngành, chủ động phối hợp chặt chẽ để dịch không có ở Nghệ An, nếu có thì khống chế nhanh nhất”, ông Bùi Đình Long nói thêm.

Tác giả: Cảnh Huệ

Nguồn tin: Báo Tiền phong