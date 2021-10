Theo thời gian và lực hấp dẫn, các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn sâu, đốm nắng, kết cấu nếp nhăn,... thể hiện rõ ràng nhất ở giai đoạn trung tuổi trở đi. Đó là lý do tại sao nhiều người tìm cách đại tu nhan sắc hay thay đổi cách chăm sóc da tốt nhất khi ở giai đoạn này. Dưới đây là những lời khuyên, chiến lược tốt nhất để giúp bạn sở hữu một làn da không tuổi từ các chuyên gia hàng đầu trong ngành da liễu.

Làm sạch và cấp ẩm

Cách chăm sóc da tốt nhất cho phụ nữ trên 50 tuổi bắt đầu từ việc rửa mặt hàng ngày. Để làm sạch, nên sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ, không gây kích ứng, không làm mất đi lớp dầu tự nhiên của da hoặc gây kích ứng da khô và nhạy cảm.

Sử dụng sữa rửa mặt lành tính.

Đối với những người có làn da khô, bác sĩ da liễu Patricia Wexler, New York, cảnh báo rằng da thường nhạy cảm, tốt nhất nên sử dụng sữa rửa mặt có khả năng bảo vệ tốt với các thành phần bảo vệ da như ceramides. Wexler giải thích: “Sau khi tẩy trang bằng dầu tẩy trang ban đầu, tôi sử dụng sữa rửa mặt dạng kem, sau đó dùng nước ấm để rửa sạch và dùng khăn mềm vỗ nhẹ cho da khô".

Để giúp duy trì độ cân bằng pH của da sau khi rửa mặt, chuyên gia chăm sóc da mặt nổi tiếng Joanna Czech khuyên bạn nên sử dụng toner kiểm soát độ pH, loại toner này cung cấp thêm một lớp cấp ẩm cho các bước chăm sóc da tiếp theo.

Tẩy tế bào chết — Nhưng đừng lạm dụng

Về tẩy tế bào chết, cả phương pháp vật lý và hóa học (AHA và BHA) đều có thể được sử dụng nhưng hãy tiến hành một cách thận trọng. “Đúng vậy, tẩy da chết là cần thiết, nhưng đừng lạm dụng nó", chuyên gia Joanna Czech hướng dẫn.

Hạn chế tẩy da chết vật lý.

“Với phụ nữ trên 50 tuổi, lớp da bên ngoài trở nên mỏng manh hơn”. Để tránh tình trạng trầm trọng thêm, Czech khuyên bạn nên hạn chế tẩy da chết vật lý, điều này có thể gây ra các vết rách nhỏ trên lớp biểu bì.

Để loại bỏ tế bào chết một cách an toàn, Wexler khuyên bạn nên sử dụng sản phẩm tẩy tế bào chết nhẹ nhàng, chẳng hạn như sữa rửa mặt tẩy tế bào chết tái tạo không quá ba lần một tuần và sau đó là một loại thần dược làm dịu với các thành phần làm dịu da như ceramide và hoa cúc.

Đối với tẩy da chết hóa học nhẹ, hãy thử miếng vuông Powerglow Peel của M-61, được ngâm sẵn với axit glycolic và salicylic, cũng như vitamin K làm lành sẹo mụn và chiết xuất việt quất đen làm đều màu da, và đủ nhẹ nhàng để sử dụng hàng ngày.

Tự mát-xa mặt cho bản thân

Mát-xa mặt hàng ngày có tác dụng kỳ diệu đối với làn da ở mọi lứa tuổi, nhưng đặc biệt có tác dụng chuyển đổi đối với làn da trưởng thành. Nó có tác dụng đối tạo đường nét trên khuôn mặt và giảm sự tích tụ nước cũng như cải thiện lưu lượng máu, luân chuyển tế bào, săn chắc mô và tăng cường sản xuất collagen.

Mát-xa mặt để làm săn chắc các cơ mặt.

Rochelle Weitzner, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Pause Skincare, một dòng sản phẩm dành cho phụ nữ, giải thích: “Collagen là mạng lưới nâng đỡ làn da của chúng ta. Nó là thứ mang lại tính toàn vẹn về cấu trúc của da và khi nó suy giảm, da trở nên lỏng lẻo hơn, chảy xệ và hình thành nếp nhăn. Vì phụ nữ bị giảm tổng hợp collagen đáng kể sau khi mãn kinh, Weitzner đã thiết kế một công cụ đặc biệt để kích thích các nguyên bào sợi, là các tế bào sản xuất collagen.

Sử dụng đầu ngón tay của bạn hoặc một công cụ mát xa di chuyển dọc theo đường viền hàm và lên trên về phía cao của gò má, vùng dưới mắt và trên trán để làm săn chắc các cơ. Để tăng thêm hiệu quả vào cuối buổi, hãy quấn gạc quanh các viên đá được tẩm trà xanh hoặc trà hoa cúc chống viêm, sau đó mát xa trên da", theo lời Czech.

Khôi phục sự mất nước trên da

Bắt đầu từ độ tuổi 30 và 40, nồng độ hyaluronic bắt đầu giảm, đây là điều làm cho nếp nhăn sâu và nếp nhăn dễ nhận thấy hơn. Khi thoa tại chỗ, axit hyaluronic có thể giúp bổ sung và giữ độ ẩm cho tế bào, đó là lý do tại sao nó là một thành phần phổ biến trong cả serum và kem dưỡng ẩm.

Điều trị nếp nhăn và tăng sắc tố một cách cẩn thận

Đối với các nếp nhăn, sắc tố da, Wexler khuyên bạn nên tìm đến retinol, một dẫn xuất của vitamin A, khi thoa tại chỗ, sẽ thúc đẩy quá trình đổi mới da, làm sáng màu da, loại bỏ chứng tăng sắc tố và hỗ trợ sản xuất collagen. Nó có sẵn cả ở dạng thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn. Các chuyên gia khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ da liễu để tư vấn loại retinoid tốt nhất để sử dụng.

Wexler cũng lưu ý rằng retinol có thể đặc biệt có lợi trong việc chăm sóc vùng mắt, hoạt động kết hợp với các peptide để kích thích sản sinh collagen mới.

Một thành phần quan trọng khác để làm sáng làn da xỉn màu và xóa các đốm nắng là vitamin C, giúp điều trị và chống lại tác hại của oxy hóa và lão hóa da. Chất chống oxy hóa mạnh cũng có tác dụng làm mờ đi các vết tăng sắc tố.

Wexler cho biết: “Hãy bắt đầu với nồng độ thấp 10% và tăng lên 15% hoặc 20% khi dung nạp được”. Hãy xác định nồng độ phù hợp cho loại da của bạn trong serum hoặc kem dưỡng ẩm. Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các dạng vitamin C mạnh đều dễ bị tổn thương khi tiếp xúc với ánh sáng, và do đó việc sử dụng vitamin C phải kết hợp với khả năng bao phủ tia UVA / UVB phổ rộng. Để bảo vệ da khỏi ung thư và tổn thương da (nếp nhăn sâu, vết thâm, sạm màu và các bất thường về kết cấu), hãy sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF tối thiểu là 30 mỗi ngày.

Mặt nạ dưỡng ẩm

Theo chuyên gia Wexler, đối với làn da trưởng thành, mặt nạ dưỡng ẩm tuyệt vời để cung cấp độ ẩm và cung cấp các liệu pháp điều trị bổ sung.

Nếu bạn muốn làn da của mình mịn màng và căng bóng hơn cho một dịp đặc biệt, cô ấy khuyên bạn nên sử dụng một loại mặt nạ làm se khít lỗ chân lông có hàm lượng cao, chứa nhiều axit hyaluronic và peptide./.

Tác giả: Lê Anh

Nguồn tin: vov.vn