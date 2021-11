Các dấu hiệu cảnh báo gan của bạn đang có vấn đề

Hơi thở “có mùi”

Có thể bạn không nghĩ rằng hơi thở “có mùi” lại có thể là một dấu hiệu của tổn thương gan. Tuy nhiên, nếu gan của bạn không hoạt động tốt thì sẽ dẫn tới hiện tượng miệng thường có mùi. Tình trạng này là do cơ thể sản sinh quá nhiều ammonia.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Vàng da

Vàng da là dấu hiệu bệnh gan được nhiều người biết. Tuy nhiên dấu hiệu này thường không xuất hiện ngay từ đầu mà đến khi bệnh chuyển biến đến giai đoạn nặng mới trở nên rõ rệt.

Triệu chứng vàng da thường xuất hiện ở các bệnh lý gan như: viêm gan do virus, xơ gan, khi vàng da kèm theo vàng kết mạc (lòng trắng mắt) người bệnh nên nghĩ đến nguy cơ ung thư gan.

Cảm thấy mệt mỏi

Mệt mỏi uể oải có thể là một trong các triệu chứng bệnh về gan. Lý do được các chuyên gia đưa ra là do gan suy yếu khả năng lọc, chuyển hóa các chất độc hại kém đi từ đó khiến cơ thể dễ mệt mỏi. Người bệnh thường cảm thấy thiếu năng lượng, hoạt động kém.

Quầng thâm quanh mắt và mỏi mắt:

Khi chức năng gan bị tổn thương có thể dẫn tới những tổn thương da và mệt mỏi ở mắt. Vùng da dưới mắt cũng phản ánh tình trạng sức khỏe của con người. Nếu bạn thấy quầng thâm mắt và mỏi mắt bất thường thì hãy đi khám bác sĩ ngay bởi đây có thể là dấu hiệu cảnh báo gan có vấn đề.

Có vết bầm tím trên cơ thể

Gan bị tổn thương khiến quá trình sản xuất protein trở nên chậm hơn, xuất hiện tình trạng đông máu. Do đó, những người bị tổn thương gan sẽ dễ bị chảy máu hoặc bầm tím hơn so với người khỏe mạnh.

Không muốn ăn và sụt cân

Trướng bụng khiến bạn khó chịu và không có cảm giác thèm ăn, thậm chí có cảm giác đau khi ăn.

Xuất hiện dấu sao mạch trên da

Dấu sao mạch giống như một mạng lưới các tiểu động mạch nhỏ hiện dưới sát bề mặt da. Nếu dấu sao xuất hiện ở nửa trên của ngực, tay, cổ và mặt, đó có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Nước tiểu có màu sậm

Người bị bệnh gan có nước tiểu màu tối hơn bình thường như màu nâu, cam đậm hoặc hổ phách. Tình trạng này xuất hiện do có lượng bilirubin dư thừa gan không thể loại bỏ.

Ngứa da

Gan làm nhiệm vụ đào thải độc tố, khi chức năng gan suy yếu, khả năng đào thải kém kèm theo chế độ ăn uống, sinh hoạt không hợp lý lâu ngày dẫn đến tích tụ độc tố gây ngứa da. Do đó ngứa da có thể xem là một trong những triệu chứng bệnh gan.

Ngứa da do bệnh gan có thể xuất hiện trên các vùng da khác nhau, nhưng sẽ ngứa dữ dội ở gang bàn tay và bàn chân. Khi thời tiết nóng, ngứa da do bệnh gan có thể kèm theo nổi mề đay, sần, hoặc lan đỏ trên diện rộng. Vào ban đêm tình trạng ngứa có thể dữ dội hơn ban ngày. Thường các dấu hiệu ngứa do bệnh lý gan sẽ không giảm dù có dùng các thuốc kháng dị ứng.

Đau bụng

Đau bụng, đặc biệt là đau hạ sườn phải thường được biết đến là triệu chứng các bệnh về gan. Chức năng gan trở nên kém đi khiến khả năng tiết mật cũng bị hạn chế, mật quá ít, khả năng tiêu hóa giảm sẽ khiến người bệnh có cảm giác đau nhẹ. Khi bệnh gan diễn tiến nặng hơn, tình trạng xơ hóa nghiêm trọng hoặc có khối u hình thành ở gan cũng có thể gây ra triệu chứng đau nhiều.

Tác giả: Lan Anh (t/h)

Nguồn tin: tieudung.vn