Cả nước có trên 939.500 thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển

Tổng số thí sinh đã nhập nguyện vọng là gần 477.000. Tổng số lượng nguyện vọng là trên 2 triệu. Trung bình mỗi thí sinh có 4,24 nguyện vọng.

TS Nguyễn Đào Tùng – Chủ tịch Hội đồng Học viện Tài chính – chia sẻ, qua phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay cho thấy, số thí sinh có tổng 20 và 21 điểm rất nhiều. Theo đó, những trường mà năm ngoái có mức điểm chuẩn trên 25, thì năm nay điểm chuẩn có thể giảm.

Với những trường năm ngoái có mức điểm chuẩn thấp, ví dụ như 19 điểm thì năm nay điểm chuẩn sẽ tăng. “Đây là những nhận định mang tính chất tham khảo và dự đoán theo kinh nghiệm cá nhân” - TS Nguyễn Đào Tùng trao đổi.

Theo TS Vũ Văn Thành - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định, năm nay thí sinh được đăng ký nhiều nguyện vọng xét tuyển. Tuy nhiên, các em cần lưu ý: đăng ký nguyện vọng đầu tiên phải là ngành/trường mình yêu thích và muốn học nhất.

Theo đó, thí sinh cần xem mình thích ngành nào và lý do thích ngành đó. Ngoài ra, các em lưu ý đến kết quả học tập so với yêu cầu của cơ sở đào tạo, rà soát điểm trúng tuyển của một số năm trước so với kết quả học tập của mình; đặc biệt chú ý đến các điều kiện, tiêu chuẩn của trường, kể cả tiêu chí phụ.

Theo PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD&ĐT), thí sinh đã biết điểm thi tốt nghiệp THPT và nhiều em cũng biết mình trúng tuyển có điều kiện.

Tuy nhiên, nếu các em yêu thích một ngành khác của một trường khác và mong muốn xét tuyển bằng phương thức dựa trên điểm tốt nghiệp THPT, thì có thể đưa phương thức xét tuyển này lên nguyện vọng số 1 để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mà yêu thích.

Các nguyện vọng của thí sinh được xếp thứ tự từ 1 đến hết. Khi thí sinh đã trúng tuyển nguyện vọng cao hơn thì những nguyện vọng khác không còn giá trị nữa. Như vậy, sẽ có duy nhất một nguyện vọng trúng tuyển được công bố trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ cho hay, tuy các phương thức xét tuyển đa dạng nhưng nếu thí sinh theo đúng logic thì sẽ đơn giản. Chẳng hạn, với một ngành, một trường thí sinh yêu thích sẽ có nhiều phương thức xét tuyển khác nhau. Nếu như các em thấy phương thức A chưa có nhiều cơ hội trúng tuyển thì có thể chọn sang phương thức khác để vẫn xét tuyển vào ngành đó.

Tác giả: Minh Phong

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn