Cả kíp mổ chấp nhận cách ly để cứu sản phụ F0 mang nhiều bệnh lý phức tạp

Chiều 16/7, trao đổi với PV Báo Giao thông, bác sĩ Trịnh Xuân Nam - Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết: Bệnh viện vừa mổ thành công cho sản phụ là người mắc Covid-19. Hiện tại cả 2 mẹ con sản phụ đều khỏe mạnh và đang được chăm sóc chu đáo.

Các bác sĩ ở Nghệ An lần đầu tiên tiến hành ca mổ là sản phụ bị mắc Covid-19, có bệnh lý phức tạp. (Ảnh: bác sĩ cung cấp)

Theo đó, để chuẩn bị cho ca mổ, bệnh viện đã chọn ra các y tá, bác sĩ giỏi trong lĩnh vực gây mê và mổ đẻ, đồng thời tình nguyện tham gia ca mổ vì đây là bệnh nhân đang mang virus Sars-Cov2, sau khi mổ đội ngũ y bác sĩ sẽ phải cách ly và lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ca mổ thành công lúc 10h sáng. Cháu bé là nữ, nặng 2,7kg. Hiện tại cháu bé đã bú mẹ tốt, sản phụ cũng đang bình phục. Lãnh đạo bệnh viện đã thăm hỏi động viên gia đình cũng như các y bác sĩ tham gia kíp mổ.

Được biết, sản phụ đặc biệt này là chị N.T.T.T (sinh 1989), là lao động tự do ở TP.HCM. Sau khi mang bầu đến những tuần cuối của thai kỳ, sản phụ đi tàu về tới quê ở huyện Nam Đàn, Nghệ An vào ngày 11/7. Bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại địa phương và thực hiện cách ly tại nhà. Đến ngày 12/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Nghệ An cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2.

“Bệnh nhân này có thai lần đầu lúc 32 tuổi - hơi muộn so với tuổi sinh sản bình thường, thai đã 37 tuần. Quá trình mang thai, sản phụ bị rau tiền đạo bám mép, gây nguy cơ chảy máu trong quá trình chuyển dạ nên thường bác sĩ sẽ tư vấn để tiến hành mổ.

Ngoài ra, sản phụ bị đái tháo đường thai kỳ, 2 vợ chồng có gen dị hợp tử. Gen này có nguy cơ 25% cháu bé sau khi sinh sẽ bị bệnh, 50% mang gen bệnh, 25% bình thường. Khi ở trong TP.HCM 2 vợ chồng đã đến Bệnh viện Từ dũ để kiểm tra và phát hiện bệnh. Sau đó, do TP.HCM bùng phát dịch, nên sau khi xét nghiệm âm tính với Covid-19 đã quyết định về Nghệ An sinh", bác sĩ Nam cho biết thêm.

