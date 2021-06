Bức xúc thanh niên to khỏe "vét sạch" đồ từ thiện dành cho người nghèo mùa dịch

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip ghi lại cảnh một nam thanh niên tới điểm phát từ thiện rồi vơ vét nhiều phần quà dành riêng cho người nghèo. Clip trên đã khiến nhiều người phẫn nộ.

Người chia sẻ đoạn clip cho hay: "Dịch kéo dài nên anh chị chủ nhà ở TP.HCM cũng muốn chung tay giúp đỡ những trường hợp khó khăn chút ít. Vậy mà thanh niên to khỏe dọn sạch trơn..."

Cụ thể, trích xuất từ camera ngày 19/6 đã ghi lại cảnh nam thanh niên trẻ đi bộ, đeo khẩu trang, tiến về phía ngôi nhà treo sẵn các túi quà từ thiện ngoài cửa.

Quan sát một lúc, họ đã vơ hết phân nửa những túi quà rồi thản nhiên ra về. Và lần thứ 2 tới, anh cũng tiếp tục làm như vậy và "dọn sạch" những túi quà ngoài cửa.

Clip: Thanh niên trẻ "vét sạch" đồ từ thiện dành cho người nghèo

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng. Mặc dù chưa biết động cơ thật sự của người này tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc cô lấy hết những túi quà từ thiện là điều không nên, khiến nhiều người lao động nghèo, gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 không được giúp đỡ.

"Thanh niên trẻ khỏe mà khó khăn về tinh thần, thiếu thốn về ý thức".

"Nhìn ăn mặc lịch sự mà tham. Hành động đáng lên án".

"Cũng có khi họ lấy mang cho người khó khăn không biết được nơi phát từ thiện này. Nhiều việc thấy vậy nhưng không hẳn là vậy".

Tác giả: H. Yến

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc