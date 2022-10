Bức xúc nhóm người hát karaoke gây ồn ào, cư dân dùng chiêu 'hiểm' trả đũa

Cuối là thời gian quý báu đối với người lao động công sở. Sau 1 tuần làm việc vất vả chỉ mong 2 ngày cuối tuần được nghỉ ngơi thoải mái. Nhưng gần đây, người dân chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại bị làm phiền bởi 1 nhóm người mang loa kéo, hát karaoke ing ỏi.

Your browser does not support the video tag.

Nhóm người này thường xuyên mang loa kéo, bật nhạc rồi hát karaoke dưới sân chung cư gây ồn ào và khó chịu. Thậm chí có hôm họ hát từ sáng đến tối khuya. Bức xúc trước hành động gây thiếu ý thức trên, cư dân chung cư HH Linh Đàm cũng dùng loa kéo bật nhạc đám ma để phản ứng.

Anh T. - một cư dân sống ở đây cho biết 2 ngày nay nhiều nhóm người cao tuổi, tụ tập bật nhạc lớn nhảy múa và hát hò không còn diễn ra. Dường như nhờ vụ phản ứng đó mà tình hình đã được cải thiện. Tuy nhiên, anh cũng cho hay đây không phải lần đầu tiên, mà nhóm người này bị "nghiện tụ tập" như vậy và sẽ khó bỏ.

Trước đó, sáng 16/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh một người đàn ông mang theo loa kéo, bật nhạc đám ma với âm lượng lớn tại sân chung cư HH Linh Đàm, trước mặt một nhóm người cao tuổi. Hành động này nhằm phản đối nhóm người cao tuổi tụ tập hát hò trong khu vực.

Tổ phó tổ dân phố 37, tòa HH2C chung cư Linh Đàm cho biết, tình trạng người cao tuổi mở nhạc tập thể dục, khiêu vũ, chơi bóng chuyền diễn ra đã lâu, còn việc dùng loa kéo hát karaoke ở sân chung xuất hiện khoảng nửa năm nay, khiến nhiều cư dân mệt mỏi.

Chung nỗi bức xúc với cư dân tại đây, chị tổ phó cho hay nhiều cư dân các tòa nhà đi làm vào khoảng 8h, 9h song từ sáng sớm đã phải chịu cảnh “tra tấn thính lực” bởi tiếng nhạc đủ loại. Hành động mở nhạc đám ma để "dằn mặt" nhóm người hát karaoke được 1 cư dân thực hiện sau khi bàn bạc và đi đến thống nhất chung. Việc phát nhạc này diễn ra trong khoảng 15 phút sáng 16/10.

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn