Brembo tiết lộ về hệ thống phanh thông minh Sensify mới

Dự kiến hệ thống phanh thông minh Sensify sẽ xuất hiện trên thị trường từ năm 2024 và cung cấp những lợi thế đáng kể, đồng thời, có thể sử dụng cho nhiều loại phương tiện (từ xe hơi đô thị đến xe thể thao, xe thương mại và cả xe đua), bất kể đó là xe điện hay xe động cơ đốt trong.

Hệ thống Sensify cho phép điều khiển áp lực phanh độc lập đến từng bánh xe, với bộ truyền động thủy lực trên từng bánh được kích hoạt bởi một bộ điều khiển điện tử (ECU) liên tục theo dõi các thông số quan trọng như ma sát mặt đường, khối lượng xe, phân bố trọng lượng, tốc độ và góc lái.

Một cặp ECU điều khiển các bộ truyền động bao gồm một bộ đảm nhiệm phía trước và một bộ phụ trách phía sau. Các lệnh do ECU đưa ra tách biệt với nhau nhưng chúng vẫn được liên kết với nhau vì lý do an toàn dự phòng. Brembo cũng lưu ý rằng, cách bộ truyền động có cuộn dây kép vì những lý do an toàn và hệ thống Sensify đã được các nhà chức trách có liên quan chấp thuận trên tất cả các thị trường.

Để biết được cách thức hoạt động của hệ thống, chiếc Tesla được trang bị Sensify chỉ ra rằng khi bộ ECU nhận được tín hiệu đầu vào, nó sẽ tính toán lực mỗi bánh xe cần chỉ trong vài mili giây trước khi gửi lệnh đến từng bộ truyền.

Từ đó kích hoạt kẹp phanh được kết nối thông qua hệ thống thủy lực, cung cấp lực phanh cần thiết trong một hệ thống điện tử hoàn toàn khác. Chiếc Tesla thử nghiệm được trang bị đạp phanh thông thường để đem lại “cảm giác”, nhưng hệ thống cũng có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng công tắc hoặc nút bấm, đó là cách gửi tín hiệu đầu vào đến bộ ECU.

Trí tuệ nhân tạo của hệ thống sẽ ngăn chặn tình trạng bó cứng phanh, đồng thời hệ thống chống trượt và kiểm soát lực kéo có thể được tích hợp để cung cấp một bộ hỗ trợ lái tích hợp đầy đủ hơn với mức phí cao hơn một chút. Đáng tiếc là do sự phức tạp của Sensify, hệ thống này không thể áp dụng trên những dòng xe cổ điển.

Bộ truyền động sẽ được kích hoạt thông qua ECU do đó hệ thống Sensify có thể được tùy chỉnh, thông qua một ứng dụng chuyên dụng, cho phép người dùng thay đổi “cảm giác”, hành trình pedal và lực phanh. Hệ sinh thái này cũng thu thập và xử lý dữ liệu để cải thiện hệ thống hơn nữa thông qua những nâng cấp.

Bên cạnh việc cải thiện khả năng điều khiển phanh và thích ứng, Brembo cho biết, Sensify nhẹ và gọn hơn những hệ thống phanh truyền thống. Hệ thống phanh này bền hơn bởi hành động phanh đã được tối ưu hóa trên từng bánh xe kết hợp với việc không có lực cản giữa tấm đệm và đĩa phanh có thể thể giảm thiểu khí thải.Không chỉ có vậy, khả năng thích ứng với trọng lượng xe giúp nó phù hợp với những xe thương mại có tải trọng hàng hóa đa dạng. Xe máy cũng có thể hưởng lợi từ hệ thống này./.

Tác giả: CTV Anh Quân

Nguồn tin: vov.vn