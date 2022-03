Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Tham dự đoàn công tác có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tạ Quang Đông, Đoàn Văn Việt.

Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Đình Long – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc

Tỉnh Nghệ An quan tâm phát triển văn hóa, thể thao và du lịch

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Mặc dù dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân, song với quyết tâm, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 của tỉnh Nghệ An đạt được một số kết quả khá tích cực.

Tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Kinh tế cơ bản giữ được ổn định và có bước phát triển. Tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2021 tăng 6,2%; Thu ngân sách được 18.936 tỷ đồng, đạt 134,9% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 6,2% so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,74%...

Tỉnh được Quốc hội ban hành Nghị quyết số 36 ngày 13/11/2021 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; điều này có ý nghĩa hết sức quan trọng, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long báo cáo tại buổi làm việc

Về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển; Chương trình số 55-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017-2030. HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các cơ chế chính sách quan trọng để phát triển văn hóa, thể thao.

Toàn tỉnh đã có 471 di tích được xếp hạng, gồm 05 di tích quốc gia đặc biệt, 144 di tích quốc gia, 322 di tích cấp tỉnh. Công tác phát huy các giá trị di tích gắn với phát triển du lịch được chú trọng. Hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao trên địa bàn tỉnh được quan tâm xây dựng. Đến năm 2021, toàn tỉnh có 325/460 xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao, đạt 70,6%; có 3.746/3.804 xóm có nhà văn hoá, đạt 98,4%; có 3.070/3.804 xóm có sân thể thao, đạt 80,7%; có khoảng 80% xóm có trạm truyền thanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân.

Phong trào thể thao quần chúng phát triển rộng khắp và đồng đều. Đến nay, toàn tỉnh có 24% gia đình thể thao, 34,6% số người tập luyện thể thao thường xuyên. Thể thao thành tích cao được quan tâm đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng tuyển chọn, đào tạo vận động viên, xác định các môn thể thao mũi nhọn có thế mạnh của tỉnh Nghệ An để ưu tiên đầu tư....

Tác động của dịch bệnh COVID-19 đến hoạt động của ngành du lịch Nghệ An vô cùng nặng nề, tuy nhiên ngành Du lịch Nghệ An đã nỗ lực cố gắng và đạt được một số kết quả. Lượng khách du lịch đạt 1,888 triệu lượt, bằng 54% so với cùng kỳ năm 2020; tổng thu từ khách du lịch đạt 2.096 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch đạt 1.115 tỷ đồng, bằng 43% so với cùng kỳ năm 2020.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, tỉnh Nghệ An tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra. Đó là tổ chức tốt các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng: Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen; 120 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong,120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu, 250 năm ngày sinh nữ sĩ Hồ Xuân Hương… Tiếp tục ban hành một số cơ chế, chính sánh để thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao.

Cùng với đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt dự án số 06 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Tiếp tục thực hiện quy hoạch Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên. Chủ động triển khai thực hiện các giải pháp để khôi phục hoạt động du lịch Nghệ An trong trạng thái bình thường mới với mục tiêu trong năm 2022 phấn đấu đón và phục vụ 3,6 triệu lượt khách du lịch, tăng 91% so với thực hiện năm 2021, doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.000 tỷ đồng, tăng 169% so với thực hiện năm 2021...

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch một số nội dung: Nghiên cứu, đề xuất cơ quan có thẩm quyền nâng tầm Lễ hội Làng Sen thành Lễ hội văn hóa Hồ Chí Minh được tổ chức quy mô toàn quốc 5 năm/lần; Quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tỉnh Nghệ An xây dựng Khu du lịch Kim Liên, huyện Nam Đàn sớm trở thành Khu du lịch quốc gia. Đồng thời, ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ tỉnh Nghệ An thực hiện dự án số 06 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030; Ưu tiên hỗ trợ Nghệ An nguồn vốn từ Chương trình bảo tồn và phát huy bền vững di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện tu bổ tôn tạo các di tích trọng điểm, di tích cấp quốc gia. Cùng với đó, tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm lựa chọn Nghệ An là địa phương xây dựng điểm về phát triển đời sống văn hóa cơ sở. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ về cơ sở vật chất thiết chế văn hóa cấp xã, các thôn, xóm, bản sau sáp nhập; hỗ trợ huyện Nam Đàn xây dựng huyện Nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa gắn với phát triển du lịch; khảo sát, lựa chọn, hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng Khu làng văn hóa gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và phát triển du lịch vùng miền Tây Nghệ An. Trong Chiến lược phát triển thể thao giai đoạn tới, đề nghị đưa Nghệ An vào quy hoạch vùng trọng điểm tuyển chọn, đào tạo tài năng cho các môn thể thao trọng điểm và là Trung tâm phụ trợ huấn luyện nâng cao thành tích thể thao của quốc gia...

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Tạ Quang Đông đề nghị tỉnh bổ sung biên chế, xây dựng hội trường cho Trung tâm văn hóa tỉnh; tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất cho Nhà hát dân ca tỉnh cơ sở 2

Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Đoàn Văn Việt cho rằng Nghệ An có rất nhiều di tích lịch sử, nhiều di tích cấp quốc gia; nông nghiệp công nghệ cao phát triển... là điều kiện để phát triển du lịch. Vì thế, tỉnh cần tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến, kích cầu du lịch

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã trả lời các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030 toàn diện, vừa trọng tâm trọng điểm

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thái Thanh Quý – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Tỉnh Nghệ An luôn chú trọng phát triển văn hóa, thể thao và du lịch và coi đây là nền tảng và động lực phát triển của tỉnh. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh xác định tập trung phát triển văn hóa; phát huy truyền thống văn hóa lịch sử của con người xứ Nghệ, ý chí tự cường, khát vọng vươn lên, chủ động, sáng tạo để đưa Nghệ An phát triển nhanh. Đồng thời xây dựng con người Nghệ An, gia đình Nghệ An đáp ứng nhu cầu hội nhập và phát triển. Từ thực tiễn, trong quá trình thu hút đầu tư, khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường, quy hoạch... tỉnh Nghệ An đều quan tâm phát triển hài hòa giữa phát triển kinh tế và văn hóa. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể được tập trung thực hiện.

Tỉnh Nghệ An nhận diện rất rõ thế mạnh về văn hóa và du lịch của tỉnh. Đây là vùng đất có bề dày lịch sử; yêu nước, hiếu học, sống có nghĩa có tình; có hệ thống di sản văn hóa “rất dày”, có điều kiện phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, du lịch thể thao mạo hiểm... Bí thư Tỉnh ủy rất mong Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm để giúp cho tỉnh phát huy các thế mạnh này.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng vui mừng trước sự vươn lên mạnh mẽ bằng ý chí, nghị lực, bằng phẩm giá và nhân cách của con người xứ Nghệ đang nỗ lực để thực hiện lời căn dặn của Bác, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Nghệ An đã chọn việc, chọn điểm và tạo ra một số điểm nhấn. Trong đó, tỉnh đã phát huy thế mạnh của mình là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Là nơi có nhiều di tích và di sản, tỉnh đã chủ động quy hoạch, điều tra, thống kê các di sản và đã phát huy giá trị của các di tích, di sản, biến các di tích, di sản phục vụ trở lại cho việc giáo dục, làm kinh tế, tác động đến lĩnh vực du lịch. Nhiều quy ước, hương ước, thiết chế văn hóa được hình thành. Lĩnh vực Du lịch đã bắt đầu hình thành được một số sản phẩm, đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh... góp phần cho Nghệ An phát triển, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, Nhà nước.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh Nghệ An và đồng tình với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đề ra về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trong năm 2022. Bộ trưởng đề nghị tỉnh sớm rà soát, tổ chức sơ kết Nghị quyết của Tỉnh ủy về công tác văn hóa để xây dựng Chiến lược phát triển văn hóa tỉnh Nghệ An đến năm 2030. Việc xây dựng Chiến lược phải vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, bố trí nguồn lực để thực hiện. Trong đó, cần tập trung chú ý đến việc phát huy, giữ gìn những giá trị văn hóa của quê hương, con người xứ Nghệ; phát triển dân ca ví giặm để tiếp tục hoàn thiện chân, thiện, mỹ; rà soát lại các quy hoạch sử dụng đất để đảm bảo không gian cho phát triển văn hóa, thể thao; chú ý đến đời sống văn hóa cơ sở (quy tắc, quy ước xây dựng đời sống văn hóa).

Về du lịch, Nghệ An cần quan tâm để xây dựng và phát triển Trung tâm xúc tiến, quảng bá du lịch. Xây dựng các sản phẩm du lịch thương hiệu nổi trội, riêng có của tỉnh. Nghiên cứu thêm các loại hình du lịch mà tỉnh có thế mạnh. Tiến hành số hóa điểm đến, số hóa an toàn khi mở rộng thị trường du lịch. Tiếp tục phát triển thể thao quần chúng; phát triển thể thao thành tích cao...

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý đề xuất của tỉnh về việc nâng cấp Lễ hội Làng Sen là lễ hội cấp quốc gia và tiếp thu các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn và xin tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để phát triển văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn