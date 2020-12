Bỏ trốn sau TNGT, người đàn ông còn to tiếng, thách thức công an

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Chiều 11/12, trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ TNGT khiến 2 phương tiện hư hỏng. Điều đáng nói sau va chạm, tài xế xe ô tô con đã tự ý rời khỏi hiện trường, khi bị mời lên làm việc thì có thái độ bất hợp tác và thách thức lực lượng công an.

Theo đó, vụ TNGT xảy ra vào hồi 21h ngày 10/12/2020, tại Km 505+700, QL1 (thuộc địa phận tổ dân phố 9, thị trấn Thạch Hà) giữa xe ô tô mang BKS 38A-056.25 do tài xế Nguyễn Hữu Tú (SN 1978, trú tổ dân phố 7, thị trấn Thạch Hà) điều khiển, với xe ô tô mang BKS 37C-094.03 của anh Hoàng Ngọc Nam (SN 1981, trú phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, Nghệ An).

Vụ va chạm may mắn không gây thương vong về người nhưng làm 2 phương tiện bị hư hỏng. Khi lực lượng Công an có mặt để điều tra nguyên nhân vụ va chạm, đề nghị các tài xế phối hợp kiểm tra nồng độ cồn thì Nguyễn Hữu Tú không hợp tác và to tiếng với lực lượng chức năng, sau đó bỏ trốn về nhà gần đó.

Tài xế Nguyễn Hữu Tú tỏ thái độ bất hợp tác với lực lượng chức năng. (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Với tinh thần quyết liệt, Công an huyện Thạch Hà đã mời Tú lên trụ sở để tiếp tục làm việc. Tại đây, Tú không thừa nhận mình là người cầm lái gây va chạm; không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và có thái độ thách thức, bất hợp tác.

