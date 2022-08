Bổ nhiệm Trưởng Công an huyện làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Sáng 4/8, Công an tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm thượng tá Trần Anh Sơn giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3/8/2022.

Thượng tá Trần Anh Sơn

Thượng tá Trần Anh Sơn sinh năm 1974. Trước khi được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Thượng tá Sơn từng giữ các chức vụ Trưởng phòng kỹ thuật nghiệp vụ, Trưởng công an huyện Xuân Lộc, Trưởng công an huyện Nhơn Trạch.

Với việc bổ nhiệm mới này, hiện nay Công an tỉnh Đồng Nai có 5 Phó giám đốc.

Tác giả: Mạnh Thắng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong