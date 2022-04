Bố mặc áo cử nhân trong ngày tốt nghiệp của con gái, cái gạt tay giấu nước mắt đầy xúc cảm

Con gái cảm ơn những hy sinh của bố bằng hành động đặc biệt

Lễ tốt nghiệp luôn là thời khắc thiêng liêng của các tân cử nhân, bởi ngày này đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc đời. Quá trình nhiều năm miệt mài đèn sách, "dùi mài kinh sử" trên giảng đường Đại học của họ đã thu được trái ngọt.

Và với Lê Thị Kim Thy, sinh năm 2000, quê ở Vĩnh Long thì ngày tốt nghiệp của cô càng đặc biệt đáng nhớ hơn khi nhận được vô số lời ngợi khen, chúc mừng của cộng đồng mạng.

Lý do bởi đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Kim Thy được bố mẹ đến chúc mừng nhân ngày lễ tốt nghiệp của cô được lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn clip, Kim Thy đã cởi mũ và bộ lễ phục cử nhân của mình để khoác lên người bố. Giây phút đó cô đã ôm chầm lấy bố mình, còn người cha vóc dáng gầy gò, khắc khổ thì không giấu nổi niềm xúc động xen lẫn hạnh phúc.

Bố Kim Thy còn lúng túng, vội vàng lấy tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má khiến ai chứng kiến cũng không cầm nổi nước mắt.

Khoảnh khắc con gái trao bộ lễ phục cử nhân cho bố mặc khiến nhiều người xúc động

Được biết, Kim Thy là sinh viên trường Đại học Cần Thơ, cô theo học khoa Kinh tế của trường. Chia sẻ về lý do khiến cô quyết định khoác áo cử nhân cho bố, Kim Thy tâm sự:

"Bố mình năm nay 50 tuổi rồi, bố làm thợ hồ, còn mẹ là công nhân công ty may mặc. Bố mẹ đều là công nhân lao động chân tay, làm việc vất vả sớm hôm để có tiền nuôi ba chị em mình, nhưng bố mẹ luôn nỗ lực để chúng mình được ăn học đầy đủ như bao bạn bè.

Ngày xưa nhà nghèo quá, bố không được đi học đến nơi đến chốn nên giờ mới vất vả vậy. Mình đã cố gắng thay bố, tốt nghiệp Đại học, khoác lên mình bộ lễ phục cử nhân, điều mà bố đã bỏ lỡ do hoàn cảnh.

Và cuối cùng mình đã làm được, mang lại niềm tự hào cho bố mẹ. Sao bao vất vả hy sinh, tất cả dành cho con gái thì bố đã vô cùng xúc động khi ngắm nhìn con gái trong ngày lễ Tốt nghiệp, nên hôm đó mình muốn dành thành quả đó trao lại cho bố. Bố xứng đáng nhận được điều đó."

Kim Thy và bố xúc động, hạnh phúc ôm lấy nhau trong ngày đặc biệt của cô con gái.

Kim Thy cho hay vì quá hạnh phúc xen lẫn cảm động, bố cô đã rưng rưng nước mắt và mỉm cười một cách vô cùng mãn nguyện.

Quả thực khi con cái tốt nghiệp Đại học, người hạnh phúc hơn cả không phải ai khác, chính là các ông bố, bà mẹ. Khoảnh khắc tận mắt chứng kiến con cái mình nhận bằng tốt nghiệp trong niềm vui hân hoan, chắc hẳn không người làm cha, làm mẹ nào kìm nén được cảm xúc.

Cô gái Cần Thơ chia sẻ, cô biết bố mẹ đã phải làm lụng vất vả như thế nào để nuôi con gái ăn học đến ngày hôm nay, do đó trong suốt quá trình học tập, Kim Thy luôn nỗ lực, chăm chỉ.

Không phụ công của bố mẹ, cô tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Trước ngày diễn ra lễ nhận bằng, cô gái đã mời bố mẹ, chị gái và cậu cùng đến trường chứng kiến giây phút hạnh phúc của mình và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm.

"Ngoài bố mẹ thì chị hai cũng đỡ đần cho mình đi học, mình cũng có đi làm thêm một số việc để phụ giúp gia đình. Ngoài ra, học bổng hỗ trợ của nhà trường đã nâng đỡ bước đường đến trường của mình đỡ gập ghềnh hơn.

Cuối cùng mình rất hạnh phúc vì đã gặt hái được thành quả ngọt ngào, khiến cho bố mẹ tự hào vì những gì họ dành cho con gái".

Đoạn video của Kim Thy cùng bố mình đã nhận về lượng tương tác lớn từ người xem chỉ sau ít ngày đăng tải.

Hầu hết mọi người đều gửi lời chúc mừng đến cô gái đã chính thức tốt nghiệp. Bên cạnh đó, cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm ấm áp của hai cha con và dành nhiều lời khen ngợi vì hành động đáng yêu của cô gái.



Kim Thy cho hay từ hôm qua đến giờ, cô đã ngồi đọc từng bình luận của mọi người và rơi nước mắt vì những tâm sự, lời chúc cộng đồng dành cho mình.

Đoạn video nhận về lượng tương tác lớn từ netizen

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Nhịp sống Việt