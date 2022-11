Bộ Công an yêu cầu cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và bảy người khác đang bỏ trốn ra đầu thú

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị khởi tố, điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" - Ảnh: AIC Group

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ…" xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - cựu chủ tịch Công ty AIC - được xác định có vai trò lớn trong vụ án, thời điểm C03 tống đạt quyết định khởi tố thì bà Nhàn đã bỏ trốn.

Hai bị can từng là lãnh đạo cao nhất của tỉnh Đồng Nai bị bắt gồm: Đinh Quốc Thái - cựu chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai và Trần Đình Thành - cựu bí thư tỉnh Đồng Nai.

Để phục vụ điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an yêu cầu bà Nhàn và bảy người khác đang bỏ trốn đến Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.

Theo đó, bảy người đang bỏ trốn gồm:

- Trần Mạnh Hà - phó tổng giám đốc Công ty AIC.

- Đỗ Văn Sơn - nguyên kế toán trưởng AIC.

- Nguyễn Thị Sen - nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Thiết bị y tế và môi trường.

- Nguyễn Thị Tích - tổng giám đốc Công ty Cổ phần Mopha.

- Ngô Thế Vinh - giám đốc Công ty TNHH kinh doanh trang thiết bị y nha khoa Việt Tiên.

- Nguyễn Đăng Thuyết - nguyên giám đốc Công ty TNHH Thành An Hà Nội.

- Đỗ Mỹ Hạnh - chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Quốc tế Cát Vân Sa.

Những người trên đều bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" trong vụ án liên quan bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Tuy nhiên thời điểm C03 tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam những người này đã bỏ trốn.

Cùng với bà Nhàn, cả bảy người trên cũng bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã.

"Nếu tiếp tục bỏ trốn, cơ quan điều tra coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa. Nếu các bị can trên không ra đầu thú trong giai đoạn điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sẽ điều tra, kết luận vụ án theo quy định của pháp luật", C03 thông báo.

Bà Nhàn bị khởi tố ngày 29-4, C03 ra lệnh bắt tạm giam bà để điều tra về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Hành vi có dấu hiệu phạm tội xảy ra khi bà Nhàn giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiến Bộ Quốc Tế (AIC).

Lệnh truy nã được Bộ Công an phát đi ngày 10-5, sau 10 ngày cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nhàn.

Cơ quan điều tra xác định thời điểm tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với bà Nhàn thì bà này đã bỏ trốn.

Tác giả: THÂN HOÀNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ