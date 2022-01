Bộ Công an vào cuộc vụ máy bay Vietnam Airlines bị doạ bắn hạ tại Nhật

Máy bay của hãng hàng không Vietnam Airlines. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Liên quan đến sự việc chuyến bay của Vietnam Airlines từ Nhật Bản về Hà Nội đã đã bị đe dọa bắn vào ngày 5/1, theo lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, trong ngày hôm nay (6/1), cơ quan công an Việt Nam sẽ liên hệ với đầu mối phía cảnh sát Nhật Bản để điều tra, xác định nghi phạm.

Đối với sự việc xảy ra với Vietnam Airlines, ông Tô Tử Hùng, Trưởng phòng An ninh hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) khẳng định phương án xử lý đã nằm trong các kịch bản được lường trước.

Theo ông Hùng, các tình huống đe doạ an ninh hàng không đều được lường trước, nằm trong phương án được xây dựng theo các kịch bản khác nhau. Khi có bất kỳ sự cố nào xảy ra đều có phương án xử lý.

Ông Hùng cho rằng về nguyên tắc, khi nhận được bất kỳ thông tin đe doạ an ninh hàng không nào, cơ quan chức năng sẽ phải đánh giá rủi ro trước khi triển khai tiếp các lực lượng. Vietnam Airlines kịp thời triển khai quy trình ứng phó khẩn nguy an ninh để xử lý vụ việc theo đúng quy định, bảo đảm an toàn cho chuyến bay.

“Các hãng hàng không Việt Nam đều phải xây dựng chương trình an ninh hàng không riêng và hàng năm phải đánh giá lại chương trình an ninh hàng không để kịp thời sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết. Các tình huống an ninh đều phải được bao quát. Cục Hàng không Việt Nam là cơ quan phê duyệt chương trình an ninh hàng không này,” ông Hùng thông tin thêm.

Trước đó, ngày 5/1/2022, chuyến bay VN5311 sử dụng tàu bay B787-868 từ Narita (Nhật Bản) về Hà Nội (NRT-HAN), khởi hành lúc 10 giờ 30 (giờ địa phương) gồm 15 thành viên tổ bay (12 tiếp viên và 3 phi công), trong đó có 2 cơ trưởng cùng 47 hành khách bị dọa bắn hạ.

Tại thời điểm ấy, chuyến bay VN5311 đã bay được khoảng 40 phút và chuẩn bị bay qua Vịnh Tokyo. Ngay sau khi nhận cuộc điện thoại đe dọa nêu trên, Chi nhánh Vietnam Airlines tại Nhật Bản đã báo cáo nhanh vụ việc về Vietnam Airlines.

Phía Vietnam Airlines sau đó báo cáo vụ việc cho Nhà chức trách Nhật Bản, Cục Hàng không Việt Nam và các cơ quan chức năng của Bộ Công an đồng thời triệu tập cuộc họp của Ủy ban Khẩn nguy và Tiểu ban chỉ đạo phòng chống khủng bố của doanh nghiệp.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã chỉ đạo Vietnam Airlines xin phép Nhà chức trách hàng không Nhật Bản chuyển hướng tàu bay hạ cánh xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản.

Khoảng 13 giờ 02 (giờ địa phương), chuyến bay VN5311 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Fukuoka, Nhật Bản.

Khoảng 14 giờ 30 (giờ địa phương), sau khi xác định chuyến bay an toàn, không có dấu hiệu bất thường, nhà chức trách và cảnh sát sân bay Fukuoka thông báo cho phép chuyến bay VN5311 khởi hành về Hà Nội.

Vietnam Airlines báo cáo Cục Hàng không Việt Nam và quyết định cho chuyến bay VN5311 khởi hành lúc 15h48 (giờ địa phương) từ sân bay Fukuoka tiếp tục hành trình về Hà Nội.

Vào hồi 18 giờ 12 phút (giờ Việt Nam) ngày 5/1/2022, chuyến bay VN5311 đã hạ cánh an toàn xuống Cảng hàng không quốc tế Nội Bài./.

Tác giả: Việt Hùng

Nguồn tin: vietnamplus.vn