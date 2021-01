Bộ Công an triệt phá 14 tụ điểm đánh bạc 'khủng' ở TP.HCM, bắt giữ 12 người

Ngày 7/1, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc do hai anh em Nguyễn Nhật Lâm (38 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (33 tuổi) cầm đầu. Ngoài Sơn, Lâm, công an cũng đang tạm giữ 10 người khác về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Đối tượng Lâm tại cơ quan công an.

Qua công tác nắm địa bàn, các trinh sát Cục C02 phát hiện một đường dây đánh bạc có quy mô lớn ở TP.HCM do hai anh em Lâm cầm đầu. Ban chuyên án đã xác lập, đấu tranh để triệt phá đường dây trên.

Theo tài liệu trinh sát nắm được, Lâm cùng đàn em là nhóm giang hồ có máu mặt, hoạt động khá kín trên địa bàn TP.HCM từ đầu năm 2020.

Để thuận tiện cho hoạt động đánh bạc, Lâm thuê nhiều đàn em thân tín, trả lương tháng từ 5-10 triệu đồng/tháng, có nhiệm vụ nhập thông tin giao dịch từ các đại lý.

Các đối tượng bị công an bắt giữ.

Chiều 6/1, Cục C02 chia thành 14 tổ ập vào 14 tụ điểm đánh bạc ở quận Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Thạnh. Tại đây, công an khống chế, bắt giữ hàng chục người, trong đó có hai anh em Sơn, Lâm.

Tang vật thu giữ hơn gồm 1 tỷ đồng tiền mặt, hàng nghìn phơi đề, sổ sách ghi chép, máy móc phục vụ đánh bạc.

Tang vật vụ án.

Thông tin từ Bộ Công an cho biết, hằng ngày nhóm này nhận số liệu đánh cược từ các đại lý cấp dưới qua tin nhắn trên mạng xã hội rồi nhập vào phần mềm tính toán.

Sau khi có kết quả xổ số kiến thiết, nhóm này tính toán kết quả thắng thua rồi cử người đi giao, nhận tiền.

Tác giả: Thế Quang

Nguồn tin: Báo VTC News