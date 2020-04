Bộ Công an: Cấm tặng hoa chúc mừng sinh nhật lãnh đạo

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký văn bản hướng dẫn thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm trong việc tặng hoa chúc mừng đối với lực lượng CAND.

Theo đó, không tặng hoa khi đón, tiễn các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi cơ sở, đến dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại bộ, ban, ngành, địa phương.

Ngoài ra, việc tặng hoa tại các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị và các hoạt động khác có Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an dự: tùy tính chất của từng hoạt động để tặng hoa; lãnh đạo cao nhất dự (hoặc lãnh đạo được phân công dự) tặng chung 1 lẵng hoa với nội dung: “Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng”.

Đặc biệt, Bộ Công an nhấn mạnh việc không được tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Bộ, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương nhân kỷ niệm ngày sinh.

Cùng với đó, không tặng hoa khi đón, tiễn các lãnh đạo công an các cấp đi cơ sở, đến dự các cuộc mít tinh, lễ kỷ niệm, đại hội, hội nghị, họp mặt tại cơ sở.

Trong các buổi lễ trao tặng (phong, thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, các hoạt động vinh danh...), khen thưởng, chỉ cấp quyết định hoặc cấp công bố quyết định (hoặc được ủy quyền công bố) tặng 1 bó hoa chung, các tập thể, cá nhân khác không tặng hoa trước, trong và sau công bố…

Đảng ủy Công an Trung ương giao ủy ban kiểm tra các cấp trong CAND giám sát và định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện hướng dẫn này gắn với đánh giá sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết hằng năm của công an các đơn vị, địa phương.

Tác giả: T.PHAN

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM