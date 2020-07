Bộ Công an bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai

Sáng 24/7, bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng bộ Công an về việc bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Tại buổi lễ, thừa lệnh của Bộ trưởng bộ Công an, Công an tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định của Bộ trưởng bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn và Thượng tá Dương Văn Long giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai.

Đại tá Sơn được phân công làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai, còn Thượng tá Long được phân công làm Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn (quê Bình Định), trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc, ông là Trưởng phòng An ninh Kinh tế. Còn Thượng tá Dương Văn Long (quê TP.Vinh, Nghệ An), trước khi được bổ nhiệm là Trưởng Công an huyện Ia Pa.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Gia Lai chỉ định Đại tá Rah Lan Lâm – Giám đốc Công an tỉnh đảm nhiệm chức Bí thư Đảng uỷ Công an tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Rah Lan Lâm chúc mừng 2 tân Phó giám đốc. Đại tá Rah Lan Lâm cũng đề nghị 2 Phó giám đốc mới được bổ nhiệm tập trung chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; ngăn chặn làm giảm các vụ phạm tội và các hành vi vi phạm pháp luật, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả công việc, uy tín của Công an tỉnh Gia Lai.

Tác giả: Hoàng Yên (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.com