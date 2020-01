Bộ CHQS Tỉnh bàn giao chức danh Chính ủy

Thực hiện Quyết định điều động của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng về việc bổ nhiệm cán bộ, Thượng tá Thái Đức Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh nay giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4. Đồng thời ra Quyết định bổ nhiệm Đại tá Phạm Văn Đông – Chính ủy Sư đoàn 968 nay giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu Tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Qk4 và Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủyNguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng Thượng tá Thái Đức Hạnh – Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 và Đại tá Phạm Văn Đồng – Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Tại hội nghị, Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu và lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá cao năng lực, phẩm chất, tinh thần, trách nhiệm và những cống hiến của Thượng tá Thái Đức Hạnh đối với những thành tích của LLVT tỉnh Nghệ An trong thời gian đồng chí giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh.

Thiếu Tướng Nguyễn Đức Hóa – Phó Chính ủy Qk4 phát biểu, giao nhiệm vụ tại hội nghị

Thay mặt lãnh đạo Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa đã giao nhiệm vụ cho Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và nhấn mạnh một số yêu cầu, nhiệm vụ mới đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng của Lực lượng vũ trang Nghệ An trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chính ủy Qk4 chúc mừng và mong muốn Đại tá Phạm Văn Đông tiếp tục phát huy năng lực công tác, tinh thần trách nhiệm, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai các nội dung, biện pháp xây dựng LLVT Nghệ An vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đại tá Phạm Văn Đông lĩnh hội và tiếp thu nhiệm vụ, chức trách của chức danh Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và các nhiệm vụ mà đồng chí Phó Chính ủy Quân khu 4 triển khai cho LLVT tỉnh Nghệ An.

Tân Chính ủy Bộ CHQS tỉnh bày tỏ trong thời gian tới sẽ luôn phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Thường vụ, Đảng ủy Quân sự tỉnh thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương trên quê hương Bác Hồ kính yêu.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An