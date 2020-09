Bịt mặt đột nhập vào các cơ sở tôn giáo để cạy hòm công đức

Chiều ngày 16/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối tượng Thái Viết Hậu (SN 1995), trú tại xóm 15, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng chuyên trộm tiền công đức tại các đền chùa, nhà thờ trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 8/9/2020, Công an huyện Quỳnh Lưu và Công an Phường Hà Huy Tập, Công an TP Vinh phối hợp bắt giữ đối tượng Thái Viết Hậu, SN 1995, trú tại xóm 15, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc về hành vi trộm cắp tài sản, thu giữ 1 chiếc xe máy, 1 laptop, 8 triệu đồng tiền mặt, 1 chiếc búa, 1 chiếc mỏ lết, 1 chiếc xà cậy và 1 chiếc tuavit là công cụ đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội. Đây là đối tượng trộm cắp tài sản hoạt động lưu động, thường xuyên đột nhập các cơ sở tôn giáo (nhất là chùa, nhà thờ) để trộm cắp tài sản.

Đối tượng Thái Viết Hậu.

Tang vật bị thu giữ.

Qua quá trình đấu tranh kiên trì kết hợp với sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và tài liệu, chứng cứ có được, tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản (trong đó 9 vụ trộm cắp tài sản theo phương thức đột nhập các cơ sở tôn giáo tại các huyện: Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Diễn Châu, thị xã Thái Hòa, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; 2 vụ trộm xe máy tại thị xã Hoàng Mai và huyện Diễn Châu; 1 vụ trộm máy trộn bê tông tại huyện Diễn Châu), thiệt hại tài sản gồm 21,8 triệu đồng tiền mặt, 2 xe máy, 1 máy tính, 1 mô tơ máy trộn bê tông.

Cụ thể vào ngày 26/6/2020, tại nhà thờ giáo xứ Phú Xuân, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), lợi dụng lúc vắng người, Thái Viết Hậu đã đột nhập vào nhà thờ và phá két sắt, lấy trộm số tiền 3 triệu đồng trong két rồi bỏ trốn.

Tiếp đến vào khoảng 2h ngày 2/9/2020, tại chùa Đông Yên, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, đối tượng Thái Viết Hậu đột nhập vào chùa để phá hòm công đức và lấy số tiền hơn 1 triệu đồng. Thời điểm đó, trong chùa đều có người ở lại trông coi, tuy vậy đến khoảng 4h cùng ngày mới phát hiện bị mất trộm hòm công đức.

Chùa Đông Yên, xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu bị mất trộm tài sản. (ảnh Đức Vũ).



Đại úy Nguyễn Tiến Công, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự-kinh tế-ma túy Công an huyện Quỳnh Lưu cho biết: Đối tượng Thái Viết Hậu lợi dụng thời điểm đêm khuya, không có người trông coi tại các cơ sở tôn giáo như đền, chùa, nhà thờ… đối tượng bịt kín mặt, sau đó đột nhập vào, sử dụng xà cạy, mỏ lết, búa, tua vít để cạy phá két sắt và thùng công đức đựng tiền.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Đức Vũ – Minh Khôi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân