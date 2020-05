Bighomes bị tố "gài"khách đặt cọc mua nhà, đòi thu tiền chênh hàng trăm triệu?

Cùng với sự phát triển của thị trường, hầu hết các môi giới bất động sản đều nỗ lực không ngừng học tập, tích lũy kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng để có thể đưa ra những lời tư vấn, giải pháp tốt nhất dành cho khách hàng. Tuy nhiên, để bán được hàng, có không ít các chuyên viên môi giới bất động sản sử dụng mánh khóe, đặc biệt là việc lợi dụng các trang mạng xã hội, cung cấp thông tin một cách “mập mờ”, không đầy đủ.

Để lôi kéo khách hàng, nhiều sàn môi giới bất động sản, nhân viên bán hàng đã quảng cáo “thổi phồng” tiện ích của dự án. Thực tế chứng minh, không ít khách hàng đã “vỡ mộng” khi được bàn giao nhà đất không đúng như lời quảng cáo "có cánh" của sàn môi giới bất động sản và chủ đầu tư.

Nhiều nhân viên tư vấn “nổ” thông tin, nhưng sau đó CĐT thì đổ lỗi cho nhân viên rằng còn thiếu kinh nghiệm.

Đơn cử như trường hợp của chung cư Eco Lake View 32 Đại Từ (phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội) do Công ty Cổ phần Ecoland làm chủ đầu tư. Mặc dù được chủ đầu tư “gắn mác” là dự án cao cấp song, không ít cư dân cảm thấy hụt hẫng sau khi bỏ tiền tỷ ra mua căn hộ ở đây. Nhiều cư dân phản ánh về việc diện tích căn hộ thực tế thấp hơn so với trong hợp đồng, dự án giới thiệu có nhiều công trình tiện ích cho dân cư sinh hoạt, vui chơi… nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời quảng cáo.

Tương tự, tại một chung cư thuộc phân khúc cao cấp như The Golden Palm (địa chỉ 21 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng đã xảy ra những cuộc tranh cãi nảy lửa giữa cư dân, sàn môi giới và chủ đầu tư. Cư dân The Golden Palm cho rằng, dự án được sàn môi giới quảng cáo “thổi phồng” so với thực tế. Đơn vị bán hàng đã quảng cáo dự án có 3 tầng hầm, thoải mái chỗ để xe ô tô. Thế nhưng, khi đưa vào sử dụng với khoảng 400 căn hộ thì chỉ có 200 chỗ đỗ xe. Ngoài ra, tầng 10 của chung cư này được quảng cáo là sân chơi cho trẻ em, nhưng thực tế chỉ là sân xi măng,...

Đáng nói là khi khách hàng phản ánh đến chủ đầu tư để đòi quyền lợi thì bị thoái thác trách nhiệm, hoặc cho rằng, có chăng cũng chỉ là do sàn bất động sản quảng cáo “quá đà”. Cũng không thể phủ nhận, có những vụ việc nhân viên môi giới đã tự "tô hồng" cho dự án và điều đó không đúng với chủ trương của chủ đầu tư để nhằm mục đích bán được nhiều hàng.

Ngoài ra, cũng có rất nhiều trường hợp sàn bất động sản quảng cáo, nhận đặt cọc mua sản phẩm khi dự án chưa ra mắt, mở bán căn hộ. Tuy nhiên, sau đó, giữa khách hàng và sàn môi giới lại không tìm được tiếng nói chung dẫn đến việc nhiễu thông tin về dự án.

Đơn cử như trường hợp của chị N.T.N (trú quận Ba Đình, TP. Hà Nội) - một khách hàng đặt mua căn hộ tại tòa S1, Phân khu Sky Oasis, dự án Khu đô thị Ecopark cho biết, trước đó chị có liên hệ qua sàn bất động sản Bighomes (thuộc Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Bighomes) để đặt mua căn Studio số 2, khoảng tầng 18 - 25, tòa S1. Ngày 11/4/2020, phía Bighomes đã nhận tiền đặt cọc 50 triệu đồng của chị N và ký xác nhận vào phiếu đăng ký đặt mua.

Tuy nhiên, theo chị N, sau đó nhân viên Trần Anh T của sàn Bighomes có thông báo với chị là phía công ty không được phân phối căn hộ trong khoảng tầng từ 18 - 25 của tòa S1. Nhân viên này còn cho biết, hiện có sàn bất động sản khác đang phân phối căn hộ trong khoảng tầng trên. Tuy nhiên, nếu chị N muốn mua căn Studio như thông tin trong phiếu đặt cọc nêu trên theo đúng giá của chủ đầu tư thì phải chấp nhận trả giá chênh từ 50 - 100 triệu đồng.

Chị N bức xúc cho hay: “Khi tư vấn cho tôi, nhân viên bán hàng không nói rõ việc họ chưa chắc chắn việc được chủ đầu tư cho phân phối khoảng tầng từ 18 - 25. Sau khi đã đặt cọc thì họ mới thông báo là không được phân phối các căn từ tầng 18 - 25, lúc đó thì tôi không còn cơ hội đặt mua căn Studio số 2 nữa. Họ bảo, nếu muốn thì tôi phải mua qua sàn bất động sản khác và phải chịu giá chênh từ 50 - 100 triệu đồng”.

Chị N chia sẻ, chị không biết rằng chủ trương trên có phải từ phía chủ đầu tư hay không và nếu số tiền chênh đó thu từ khách hàng sẽ được kê khai, đóng nghĩa vụ tài chính thế nào? Được biết, sau khi chị N phản ánh đến sàn bất động sản Bighomes và bức xúc vì cung cách làm việc mập mờ có ý "gài bẫy" khách hàng để đặt cọc nên chị N đã đòi lại số tiền đặt cọc 50 triệu đồng trước đó.

Theo thông tin phóng viên tìm hiểu, Công ty Cổ phần đầu tư địa ốc Bighomes là một trong những đại lý phân phối sản phẩm tại tòa S1, Phân khu Sky Oasis, thuộc dự án Khu đô thị Ecopark.

Đại diện sàn bất động sản Bighomes xác nhận, công ty có ký nhận phiếu đăng ký đặt mua với khách hàng N.T.N. Về những nội dung phản ánh trên của khách hàng N, đại diện Bighomes cho rằng nhân viên môi giới đã làm đúng quy trình. Phía Bighomes cho biết, sau khi bốc thăm thì đơn vị này chỉ được phân phối tầng căn hộ 4, 17 và 29 của tòa S1, Phân khu Sky Oasis.

Theo lời giải thích từ phía Bighomes, đơn vị này ký nhận phiếu đăng ký đặt mua với khách hàng N tại thời điểm chưa biết được phân phối sàn căn hộ nào của tòa S1 và đã thông tin đến khách hàng. Tuy nhiên, chị N phản ánh, chị không được nhân viên môi giới thông báo về những nội dung trên. Nói về vấn đề này, đại diện Bighomes giải thích: “Sale cũng có mới, cũ. Nhiều sale mới vào non kém nên sợ về nói, không nói được ra”.

Trước tình trạng “vàng thau lẫn lộn” trong “ma trận” thông tin về sản phẩm bất động sản như hiện nay, các chuyên gia bất động sản khuyến cáo, người mua và cả những nhà đầu tư kinh doanh cần tỉnh táo xem xét thật kỹ thông tin liên quan tới từng dự án, tránh rủi ro.

